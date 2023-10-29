Программа Replicant: как война в Украине и рой беспилотников могут поменять армию США

Сотрудник DARPA Бен Дженсен рассуждает о том, как опыт ведения ассиметричной войны Украиной может помочь армии США с революционной программой роев дронов Replicant. Соединенные Штаты должны найти творческий подход к объединению систем и созданию "роев", которые позволят снизить стоимость и использовать преимущества устаревшего оборудования.

Меня зовут Бен Дженсен, и я энтузиаст роения дронов. Я увлекаюсь этой идеей на протяжении большей части своей профессиональной жизни. За последние 10 лет я занимался всем: от моделирования старых тактик в новых варгеймах и симуляторах на основе конных лучников и монгольских степных всадников до воспроизведения креативных способов сократить затраты, заставив противника тратить миллионные ракеты на тысячедолларовые барражирующие боеприпасы и ложные цели. Этот путь привел меня к работе в Агентстве перспективных оборонных исследовательских проектов над концепцией мозаичной войны. Многие классы морских пехотинцев испытали на себе мою любовь к роению и желание помочь им увидеть войну как сложную систему, состоящую из конкурирующих боевых сетей, человеческой воли и оперативного искусства. Теперь я с надеждой смотрю на новую инициативу Replicator.

Фокус перевел статью Бена Дженсена об особенностях использования дронов и роев дронов.

Видя призывы к созданию расходуемой вседоменной автономии с тысячами систем, которую можно развернуть за 18–24 месяца, что подразумевает способность воспроизводить залпы быстрее соперников, я испытываю настоящий восторг. В то же время десятилетия изучения военных инноваций заставляют меня осознавать, что для изменения американского способа ведения войны необходимо наличие целого ряда бюрократических решений и предпосылок.

Поскольку все военные инновации начинаются с идей, важно начать параллельный с инициативой Replicator диалог об оперативном искусстве Фото: Raytheon

Поскольку все военные инновации начинаются с идей, важно начать параллельный с инициативой Replicator диалог об оперативном искусстве. В основе этого искусства лежат концепции выявления и использования асимметрии и оперативного охвата. Эти концепции потребуют создания оперативной сети с партнерами и союзниками и обеспечения гибких, масштабируемых вариантов полезной нагрузки для недорогих и расходуемых "роев". В первую очередь оперативное искусство роя потребует предоставления военным профессионалам на каждом эшелоне возможности экспериментировать и разрабатывать вспомогательные тактические концепции применения и тренировочные итерации.

Создание асимметрии

Любая война является асимметричной, если она ведется правильно. Асимметрия означает создание условий, при которых сильные стороны противника становятся его слабыми сторонами, что позволяет дружественным силам занять позицию экономии сил и средств, сберегая ресурсы и энергию для использования непредсказуемых возможностей, возникающих при столкновении армий. С практической точки зрения большинство "финтов" работает именно так. Противник видит небольшие силы, думает, что на самом деле их больше, и клюет на приманку. Результат: противник вне позиции, выведен из равновесия и уязвим для атаки на другом направлении.

Эта концепция имеет давние традиции и напрямую связана с восприятием войны как сложной системы, что наиболее полно отражено в концепции маневренной войны, разработанной Корпусом морской пехоты США в 1990-х годах. Данное понятие находит свое отражение в таких устойчивых тактических приемах, как разведывательные выходы, упреждающие удары, обходные маневры и развитие зоны боевых действий. С точки зрения принципов ведения войны, логика в меньшей степени касается наступления и цели, а в большей — маневра, экономии сил и внезапности. Идея заключается в том, что рой Replicator получает и использует преимущество, если выводит противника из равновесия и сохраняет способность адаптироваться к изменяющимся условиям.

Асимметрия означает создание условий, при которых сильные стороны противника становятся его слабыми сторонами

Рассмотрим текущий конфликт в Украине. В узком смысле слова, применение Россией комплекса крылатых ракет, электронных средств поражения и боеприпасов типа "Шахед" представляет собой роевую атаку на критически важную инфраструктуру. Эти атаки работают только тогда, когда Россия может преодолеть противовоздушную оборону.

Однако это неоптимальная форма "роя". Во-первых, российские военные испытывают трудности с оперативной разведкой и интеграцией огневых средств, что вынуждает их наносить удары по стационарным объектам (например, энергосистемам или портам), поэтому Украина может предвидеть эти атаки и адаптироваться к ним. В этом нет ничего удивительного. Украина не теряет тактических позиций.

Во-вторых, рои работают лучше всего, когда они используют тенденции и потенциал системы, то есть, как это ни парадоксально, когда они являются второстепенным движителем. Лучшие атаки — это те, которые сначала вынуждают противника раскрыть свою систему, а затем оставляют в ней достаточную слабину, чтобы приспособиться к открывшимся поверхностям и зазорам. В отличие от традиционных представлениях о критических точках, это подразумевает вливание энергии в систему для ее раскрытия, а не атаку на заранее определенные критические точки (т.е. принципы массы и цели). Это ересь для профессии, которая любит истории о Schwerpunkte, решающих сражениях и шоке. Кроме того, это противоречит всей концепции "первого эффективного огня" как главной идее современного боя флотов. Ключевыми импульсными сражениями в роевой атаке являются те, которые выводят противника из равновесия и сбивают с позиции с помощью ложных целей, дешевых расходуемых боеприпасов и информационного воздействия. К счастью, способность России к таким действиям либо противоречит ее видению совместного огня, либо опровергается умными противниками с помощью комплекса обмана и киберопераций.

РФ со своими Shahed использует неоптимальную тактику роя Фото: Скриншот

Создание асимметрии и манипулирование ею наглядно видно в Черном море. Украина использует сочетание сил специальных операций, ложных целей, разведывательных операций, малозаметных беспилотных надводных боевых кораблей и ракетных ударов, чтобы держать под угрозой Черноморский флот ВМФ России. Решающего сражения так и не произошло. Скорее, это была серия импульсных ударов, объединяющих несколько областей и траекторий атаки, что заставило Москву задуматься об отводе своих боевых сил из Крыма. Маленькие, многочисленные и неоднозначные силы заставили гиганта отступить, потому что, возвращаясь к системному мышлению, целое больше, чем сумма его частей. Когда "рой" создает асимметрию и манипулирует ею, это приводит к возникающим эффектам и системным изменениям.

Центр тяжести подобных роевых атак — это способность чувствовать, понимать и динамически (повторно) направлять залпы. Поскольку война — это нелинейная система, она подвержена внезапным и резким изменениям (т.е. регрессу к концу). Военные могут воспользоваться этими изменениями только в том случае, если они способны опередить противника и приспособить рой к моменту, подобно стае птиц, внезапно поворачивающих в унисон.

Что это означает для Replicator? Коммуникационная инфраструктура Министерства обороны, получившая название Combined Joint All-Domain Command and Control (т.е. боевые сети), должна работать и формировать ячеистую сеть с машинной скоростью, но с учетом человеческих суждений, что позволит рою подстраиваться под возникающие возможности. Если управление не сможет соединить свои сети, подключить партнеров и запустить базовые сценарии искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа закономерностей и синтеза больших объемов информации, то его рои Replicator будут просто перегруженными ползучими заграждениями. Если же цикл целеуказания не сможет подстраиваться под изменения в системе, он не сможет поддерживать оперативные концепции, которые Министерство обороны сегодня называет критически важными для будущих боевых операций.

Для обеспечения такой оперативной совместимости потребуется новая волна экспериментов, подобных тем, которые уже проводятся в рамках учений "Глобальное информационное господство". Это предусматривает новые подходы к обучению офицеров работе с базовыми научными данными и моделями в качестве дополнения к естественному принятию решений. Если не провести масштабную реформу профессионального военного образования, то на службе останутся старики на лошадях, недоверчивые к технологиям и слишком уверенные в своей интуиции (т.е. произойдет регрессия к предубеждению). Военные профессионалы, управляющие роями будущего, должны будут балансировать между различными формами рассуждений и принятия решений, а не считать, как прошлые поколения, что каждое сражение — это просто вариация битвы при Каннах во II веке до нашей эры.

Военные профессионалы, управляющие роями будущего, должны будут балансировать между различными формами рассуждений и принятия решений

Оперативный охват

Ни одна война не решается одним сражением. Тень будущего витает над каждым боем, поскольку командиры оценивают, как локальные события могут привести к более масштабным рискам и возможностям в пространстве и времени. Насилие существует в прошлом, настоящем и будущем одновременно. Солдаты вспоминают тренировки и прошлые бои, а в настоящем проводят учения по отработке немедленных действий и пытаются предугадать, что произойдет дальше. В результате профессионалы думают об оперативной досягаемости, о том, как проецировать и восстанавливать боевую мощь. Они сосредотачиваются не только на текущем бое, но и на способности превратить серию тактических столкновений в импульс во времени и пространстве. Для этого необходимо внимательно следить за логистикой, готовностью, моральным духом и тем, как меняется система противника. Применительно к роению это означает, что инициатива Replicator должна обладать способностью регенерировать рои и проецировать их в зависимости от меняющихся обстоятельств. Эта логика предусматривает второй удар и подходы типа "приманка и засада", которые бросают вызов системе противника и используют новую информацию. Рой работает только в том случае, если он может использовать брешь, а использование бреши требует способности проецировать воздействие во времени и пространстве.

Украинские вооруженные силы заслуживают высокой оценки за креативность и генерирование боевой мощи. Они совершили рыночную революцию, вовлекая частный сектор в процесс, превосходящий все усилия Министерства обороны США, благодаря таким идеям, как инициатива "Армия дронов". Украинцы также продемонстрировали, как можно построить совместную систему командования и управления "снизу вверх" с помощью таких инициатив, как система ситуационной осведомленности "Дельта", и как поддерживать цифровую инфраструктуру для передачи данных, которая дублирует такие простые в использовании государственные системы, как "Дія". Важно подчеркнуть, что украинские военные обладают более мощным набором цифровых государственных услуг, чем страна-изобретатель Интернета. Украина разработала способ генерировать недорогую боевую мощь вопреки всему.

Украина разработала способ генерировать недорогую боевую мощь вопреки всему Фото: Telegram/Федоров

Украина все еще находится в процессе экспериментов по интеграции этих возможностей в сухопутный маневр за пределами непосредственных тактических возможностей. Украинцы еще не поняли, что такое оперативный охват с точки зрения глубинной атаки роем. Да, украинские военные придумали оригинальные способы нанесения ударов по целям в глубине России. Беспилотники-камикадзе дальнего радиуса действия имеют политическую ценность и определенную оперативную выгоду, заставляя Россию сдерживать свою ПВО, но их можно было бы лучше использовать ближе к фронту, чтобы помочь создать прорыв.

Та же логика применима и к большому количеству беспилотников, используемых Украиной для разведки и нанесения ударов по удобным объектам. Украинские военные используют свои беспилотники как штурмовики, в то время как они могли бы создавать импульсы роя, координируя их с проникающими атаками по фронту. Если бы каждая небольшая группа саперов и пехотинцев, пытающихся продвинуться в Запорожье, имела 30 октокоптеров R18 (стоимостью 3 млн долларов, что соответствует стоимости одной боевой машины пехоты Bradley), украинские военные могли бы создавать большую глубину атаки, несмотря на препятствия, мины и траншеи. Нетрудно представить себе совершенно новые формы расчистки траншей, осуществляемые автономной ордой тысячедолларовых квадрокоптеров DJI с помощью системы распознавания образов.

Проблема заключается в том, что увеличение максимальной дальности действия боеприпасов по-прежнему требует больших затрат. В то время как стоимость вычислительной мощности снизилась, что привело к революции в точности, стоимость энергии и проецирования небольших боеприпасов на расстояние не последовала ее примеру. Для достижения оперативной досягаемости по дальности необходимо маневрировать, создавая промежуточные плацдармы для запуска и возвращения роев на позиции и продвижения этих позиций по мере изменения фронта. Того же эффекта можно добиться, используя головные корабли для сближения, запуска и отхода. Такие перевалочные базы — идеальная концепция для экспедиционных передовых баз, укомплектованных смешанными подразделениями морской пехоты и спецназа США. Идеальным вариантом являются программы, позволяющие переоборудовать имеющиеся на вооружении самолеты и платформы в головные корабли. Такие программы, как Rapid Dragon, показывают, как можно использовать грузовые самолеты для запуска паллетированных средств поражения — от крылатых ракет до роев беспилотников. Представьте себе, как массивный Liberty Lifter запускает из-за горизонта рой безэкипажных надводных кораблей и воздушных дронов, а затем возвращается обратно, чтобы забрать очередную паллету. Существует также возможность адаптации большого количества американских беспилотников для запуска воздушных средств поражения — роев смешанных полезных нагрузок, сочетающих ударное воздействие с радиоэлектронной атакой и разведкой. Например, новый Eaglet может запускаться с MQ-1C и MQ-9 и возвращаться для последующих миссий. Оперативным искусством в будущем станет способность комбинировать эти эффекты в пространстве и времени для создания оперативного охвата.

Соединенные Штаты должны инвестировать в возможность создания оперативной досягаемости с помощью "роев" экономически эффективным способом

Что это означает для Replicator? Соединенные Штаты должны инвестировать в возможность создания оперативной досягаемости с помощью "роев" экономически эффективным способом. Если инициатива Replicator не будет реализована с должным вниманием, промышленность создаст высокотехнологичные дроны, которые американский бюджет не сможет себе позволить. Каждый из них будет подстраиваться под конкретную задачу вместо способности выполнять несколько задач на основе открытого программного обеспечения и сменных полезных нагрузок (например, взрывчатка, средства радиоэлектронной борьбы, наблюдение и разведка). В худшем случае они не будут совместимы друг с другом и не смогут вести огонь с различных воздушных, морских, наземных и подводных платформ. В данном случае речь идет о роях с открытой архитектурой, гибких и дешевых.

Во-вторых, в рамках инициативы Replicator необходимо начать думать об оперативной досягаемости с точки зрения промежуточных плацдармов (т.е. баз операций) и конструкций головных кораблей. Они должны быть гибкими, использовать преимущества существующих платформ и прототипов, а также ориентироваться на низкую стоимость. Небо, заполненное дешевыми платформами доставки, лучше, чем один изысканный самолет, когда речь идет о "рое".

Заключение

Роение — это не новинка, но его можно использовать для достижения ключевых целей в будущих войнах. Инициатива Replicator имеет огромный потенциал, но только в том случае, если такие сообщества, как War on the Rocks, и молчаливые военные профессионалы, неустанно работающие во всех ведомствах, воспользуются моментом для применения оперативного искусства и разработки вспомогательных концепций, основанных на представлении о роях как о сложных системах. В отличие от некоторых мнений, это не авантюра с "высоким риском и высокой отдачей". Это проверенная форма ведения боевых действий с глубокими историческими корнями и экономической логикой. Помимо бюрократических проблем, которые сопровождают любые попытки изменить Министерство обороны, внедрение роевых систем для поддержки боевых действий и комплексного сдерживания требует возрождения изучения войны и приверженности экспериментам на всех уровнях командования.

Как показано выше, эти вспомогательные концепции и эксперименты должны быть сосредоточены на боевых сетях и оперативном охвате. Для создания асимметрии и манипулирования ею (рой создает каскадные эффекты) требуется способность передавать данные с машинной скоростью, чтобы увидеть зарождающиеся возможности. Это означает, что Министерству обороны предстоит правильно организовать алгоритмическую войну и найти способы сбалансировать человеческие суждения со статистическим распознаванием образов. Кроме того, необходимо продумать оперативный охват и оптимальные способы достижения эффекта во времени и пространстве. При этом необходимо следить за стоимостью и думать о том, как лучше развертывать рои и регенерировать импульсные удары в качестве новой формы оперативного искусства. Эти рассуждения бросают вызов укоренившимся представлениям о военной профессии. В последнее время принято свысока смотреть на истощение, несмотря на то, что большинство войн заходит в дорогостоящие тупики, где кривые затрат и способность к регенерации боевой мощи становятся ключом к оперативному преимуществу.

Инициатива Replicator должна оправдать возложенные на нее надежды. Соединенные Штаты больше не могут позволить себе превосходить своих противников по затратам. Необходимо найти творческий подход к объединению систем и созданию "роев", которые позволят снизить стоимость и использовать преимущества устаревшего оборудования. Эти рои должны быть совместимы с партнерами по коалиции, создавая экономию масштаба, с которой не сможет сравниться сеть авторитарных государств, бросающих вызов интересам США. Америка стояла у истоков современного производства и информационной эры. Соединенным Штатам давно пора объединить их и создать "рои" как новую форму оперативного искусства.

Об авторе

Бенджамин Дженсен — доктор наук, профессор стратегических исследований в Школе перспективных боевых действий Университета морской пехоты и старший научный сотрудник по вопросам будущих войн, варгеймов и стратегии в Центре стратегических и международных исследований, где он руководит новой лабораторией Futures Lab. Он также является офицером резерва армии США. Высказанные взгляды принадлежат исключительно ему и не отражают официальную позицию правительства или промышленности.