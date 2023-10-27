"Следственный эксперимент": пленный спецназовец ГУР расстрелял российских силовиков, — соцсети

По информации российского Telegram-канала, украинский спецназовец отвел россиян к схрону с оружием и успешно его применил. Как результат, погибли оператор и работник Следственного комитета.

Служащий Главного управления разведки Минобороны Украины, который попал в российский плен, застрелил оператора и сотрудника Следственного комитета Российской Федерации. Об этом 26 октября сообщил российский Telegram-канал Alex Parker Returns, который связывают с ЧВК "Вагнер".

Утверждается, что представители СК решили провести некий следственный эксперимент с участием служащего ГУР в оккупированной части Запорожской области.

Украинский защитник якобы привел россиян в специальное место, где у него был схрон с оружием, которое он успешно применил.

"В итоге он его поднял, расстрелял опера и сотрудника СК, снял наручники и убежал. Всего в группе было три человека, сам задержанный ГУРовец и двое его сопровождающих", — утверждает автор сообщения.

По информации Telegram-канала, российские силовики выясняют подробности случившегося и пытаются установить, почему сотруднику ГУР не оказали сопротивления.

Напомним, 12 октября руководитель ГУР Кирилл Буданнов подтвердил, что во время спецоперации военной разведки 4 октября, когда спецназовцы несколькими группами высадились в оккупированном Крыму, один из них попал в плен к россиянам.

Напомним также, 25 октября сообщалось, что на одном из участков фронта спецназовцы подразделения "Артан" ГУР Минобороны провели рейд и захватили в плен нескольких солдат ВС РФ.