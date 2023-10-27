Будут принимать меры: Сеул предупредил Москву о последствиях за сотрудничество с КНДР

В МИД Поденной Кореи заявили, что Сеул будет действовать, если РФ передаст Северной Корее ракетные или оружейные технологии.

Южная Корея предупредила Российскую Федерацию, что она не будет сидеть сложа руки, если Кремль передаст ракетные технологии Корейской Народной Демократической Республике. Об этом 27 октября заявил министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин, сообщает Yonhap.

Министр иностранных дел Пак Джин ответил: "Да", когда депутат во время парламентской проверки спросил его, информировала ли Южная Корея Россию о том, что Сеул будет принимать ответные меры, если Россия передаст Северной Корее ракетные или вооруженные технологии. Однако он не уточнил, какие именно действия предпримет Южная Корея.

"Соединенные Штаты заявили, что Пхеньян отправил в Москву более 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами", — говорится в публикации.

Заявления Пак Джин прозвучали на следующий день после того, как Южная Корея, США и Япония опубликовали совместное коммюнике, решительно осуждающее соглашение по оружию, которое противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН, и подтвердив, что некоторые поставки оружия завершены.

При этом, главы МИД Южной Кореи отказался подтвердить раскрытие США информации о поставках оружия, сославшись на деликатность разведывательных данных, но отметил, что существуют "различные подозрительные обстоятельства".

Поставки оружия КНДР армии РФ

Россия и Северная Корея стремятся укрепить близкие отношения на фоне того, что они считают Запад враждебным и агрессивным. В предыдущем месяце Ким Чен Ын совершил поездку в РФ, где встретился с Владимиром Путиным. Во время этой встречи обсуждались вопросы военного сотрудничества, включая аспекты программы спутников Северной Кореи, а также вторжение РФ в Украину.

Напомним, 26 октября разведка Британии сообщила, что оружие из КНДР уже доставлено на склады России. По данным ведомства, если КНДР сохранит недавние масштабы и темпы поставок военного оборудования в РФ — она станет "одним из самых значительных" иностранных поставщиков оружия для Кремля.