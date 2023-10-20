Дальновидный план: Ын пообещал "добросовестно" выполнять договоренности с Путиным

По словам журналистов, Россия и Северная Корея стремятся укрепить близкие отношения на фоне того, что они считают Запад враждебным и агрессивным.

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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил свою готовность выполнить обязательства, которые были согласованы с президентом России Владимиром Путиным по итогам последних встреч. Об этом сообщает Reuters.

В предыдущем месяце Ким Чен Ын совершил поездку в Россию, в ходе которой он пригласил президента Путина в Пхеньян. В ходе этой встречи обсуждались вопросы военного сотрудничества, включая аспекты программы спутников Северной Кореи, а также вторжение РФ в Украину.

Вскоре после встречи Кима с Путиным в КНДР прибыл Лавров.

Ким Чен Ын и Сергей Лавров обсудили возможности укрепления сотрудничества для более активного вмешательства в региональные и мировые вопросы, основываясь на прочных политических и стратегических отношениях доверия. Также в источнике говорится, что Сергей Лавров передал Киму приветствие от президента Путина.

Ким пообещал "разработать стабильный, перспективный, дальновидный план отношений между КНДР и Россией в новую эпоху, добросовестно выполняя договоренности и продвигаться вперед в деле построения могущественного государства".

Россия и Северная Корея пытаются наладить более тесные связи на фоне того, что они считают враждебным и агрессивным Запад во главе с США.

Напомним, 8 октября стало известно, что между Северной Кореей и Российской Федерацией увеличилось количество грузоперевозок после встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына. 5 октября было зафиксировано у границы с РФ рекордное количество грузовых вагонов.

6 октября американские СМИ сообщили, что Северная Корея передала России артиллерию, которую используют в войне против Украины. По мнению журналистов, КНДР начала поддерживать Москву после встречи двух лидеров в столице РФ.