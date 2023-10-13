Более тысячи контейнеров: КНДР передала РФ оружие для войны против Украины, — Кирби (фото)

Контейнеры загрузили в КНДР на корабль под российским флагом, после чего его доставили по железной дороге на склад вблизи юго-западной границы России. Поставка состоялась между 7 сентября и 1 октября, рассказали в Белом доме.

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Северная Корея передала Российской Федерации тысячу контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

"Мы осуждаем КНДР за предоставление России военного оборудования, которое будет использоваться для нападения на украинские города, убийства украинских мирных жителей и продолжения незаконной войны России", — сказал Джон Кирби.

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В Белом доме отметили, что груз со склада боеприпасов в Северной Корее загрузили на корабль под российским флагом, после чего его доставили по железной дороге на склад вблизи юго-западной границы России. В частности, поставки состоялись между 7 сентября и 1 октября.

Также журналистка Лаура Роузен показала карту, на которой показано движение контейнеров.

"Теперь есть информация о поставках Северной Кореей оружия в Россию для использования в Украине. Северная Корея передала России более 1000 контейнеров военной техники и боеприпасов", — процитировала Джона Кирби журналистка.

Карта, на которой показано движение контейнеров

Корреспондент "Голоса Америки" Паци Видакусвара заявила, что передача контейнеров из КНДР в РФ началась "в последние недели".

"США заявляют, что располагают информацией о том, что Северная Корея поставляла оружие в Россию для использования в Украине. За последние недели Северная Корея предоставила России более 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов", — отметила она.

Вашингтонский корреспондент Nikkei Рё Накамура рассказал, что по словам Кирби, на замену Северная Корея хочет получить от РФ истребители, ракеты "земля-воздух" и бронетехнику.

Напомним, 8 октября стало известно, что между Северной Кореей и Российской Федерацией увеличилось количество грузоперевозок после встречи Владимира Путина и Ким Чен Ына. 5 октября было зафиксировано у границы с РФ рекордное количество грузовых вагонов.

6 октября американские СМИ сообщили, что Северная Корея передала России артиллерию, которую используют в войне против Украины. По мнению журналистов, КНДР начала поддерживать Москву после встречи двух лидеров в столице РФ.