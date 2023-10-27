"Если 200 ракет насобирают": военный обозреватель оценил способность России атаковать Украину

Россияне, как считает военный обозреватель Александр Коваленко, накапливают ракетное вооружение с учетом отсутствия безграничного ресурса средств поражения, который у них был по состоянию на 2022-й год.

Даже если Россия насобирает 200 ракет, ее войска неспособны выпустить одновременно такое количество в направлении украинских городов, поскольку в этом случае возникает вопрос наличия и функциональные возможности носителей ракет. Подробности рассказал в Telegram военный обозреватель Александр Коваленко.

Он отметил, что определенные виды ракет длительное время не применялись. В ночь на 21 сентября российские оккупанты применили над территорией Украины 43 ракеты Х-101/555. Из этого количества 36 были сбиты. С того дня ракетное вооружение этого типа по территории Украины не применялось. Специалист отметил, что это не означает, что они закончились, ведь это оружие постоянно производится.

Выпуск большого количества соответствующего оружия Россия не может реализовать в связи со слабым военно-промышленным комплексом. По словам Коваленко, ВПК РФ может производить ежемесячно:

примерно 60 единиц Х-101/555/55;

12-16 единиц Искандер-М;

до 40-45 единиц КРМБ "Калибр";

2-3 единицы Х-47М2 "Кинжал".

Аналитик добавил, что отсутствие ответных пусков основной ударной номенклатуры Х-101/555 и КРМБ "Калибр", лишь убеждает в том, что продолжается основательный процесс их накопления. Россияне учитывают опыт 2022 года, поскольку тогда был фактически безграничный ресурс средств поражения.

Напомним, российские войска, как заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко 24 октября, намеревались перерезать железную дорогу на северном секторе от Авдеевки в Донецкой области и захватить село Тоненькое, что позволило бы им окружить город. В первую очередь они стремились выполнить задачу для окружения населенного пункта.