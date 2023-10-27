Хотят увидеть реакцию внутри РФ: в ГУР высказались о слухах о смерти Путина

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что подобные слухи запускаются, вероятно, не только для Украины и свидетельствуют о нездоровой атмосфере в Кремле.

Вечером 26 октября в информационном пространстве появились слухи вокруг смерти президента Российской Федерации Владимира Путина. Украинцы должны сдержанно реагировать на подобную информацию. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Мы говорим о слухах вокруг смерти Путина. Такие приятные, радостные, сладкие, но слухи", — говорит Юсов.

По его словам, когда анонимные российские Telegram-каналы сообщают такую информацию, украинцам стоит анализировать, "кому это на пользу и кому выгодно".

"Реагировать украинцы должны на такие вещи сдержанно. Мы все желаем, чтобы это событие произошло как можно скорее. Но все же желательно, чтобы после международного трибунала", — добавляет представитель разведки.

Юсов добавил, что такую информацию нужно узнать "не из анонимных Telegram-каналов". По словам представителя ГУР, такие фейки имеют искусственный и инспирированный характер.

Кроме того, он отметил, что подобная информация запускается, вероятно, не только для украинской территории. А в том числе и для того, чтобы посмотреть, какой будет реакция внутри России.

"Сам факт, что эта тема обсуждается, он очень симптоматичен и не свидетельствует о здоровой атмосфере у обитателей Кремля", — заявил Юсов.

Как на слухи о смерти Путина отреагировали в Кремле

27 октября пресс-секретарь лидера РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что слухи о его "смерти" — информационная ложь, пишет The Moscow Times.

Известно, что 24 октября он также был вынужден отрицать информацию о том, что вместо Путина Россией руководит двойник.

"Никаких нет двойников... с ним все хорошо, это очередная "утка" абсолютно", — комментировал Песков росСМИ.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал Фокусу, в каком состоянии находится глава страны-агрессора и сможет ли его смерть повлиять на ход войны.

Также британское издание Independent сообщило, что нынешний премьер-министр Михаил Мишустин автоматически и легитимно становится лидером России после смерти Путина, однако есть ряд громких имен, которые могут претендовать на место президента РФ.