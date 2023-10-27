Спецслужбы РФ подготовили информационную атаку против министра Рустема Умерова, — ГУР

Также, по информации ГУР, россияне планируют "вбросить" фейки о том, что "Коррумпированная Украина продает оружие террористам "ХАМАС".

Спецслужбы Российской Федерации создали и разослали так называемым "технологам" новую методичку нарративов, которые направлены на подрыв доверия к нашему государству среди партнеров на Западе. В рамках этой атаки также запланировано распространение информации, которая имеет целью дискредитировать министра обороны Украины Рустема Умерова. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) в социальной сети Telegram.

В разведке перечислили основные фейки кремлевской методички, которые будет пытаться распространить вражеская пропаганда:

Коррумпированная Украина продает оружие террористам "ХАМАС";

Украина использует "Зерновой коридор" для незаконной торговли оружием;

Рустем Умеров использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием;

Открытие Ливаном рынка для украинской с/х продукции используется для незаконной торговли оружием.

"Цель новой информационной кампании врага остается неизменной — полностью остановить поставки вооружений для Сил безопасности и обороны Украины со стороны государств-партнеров", — говорится в сообщении ГУР.

В ведомстве считают, что распространение противником вышеуказанных фейков свидетельствует об активизации усилий Российской Федерации, направленных на дискредитацию Украины и главы Минобороны Рустема Умерова, в частности.

Для подтверждения некоторых своих фейков российские спецслужбы тайно передали террористам группировки "ХАМАС" отдельные образцы западного оружия, которые были захвачены во время боевых действий в Украине.

Также в ГУР предостерегли представителей медиа и граждан Украины от распространения заведомо ложной информации.

Напомним, 26 октября в ГУР оценили "репетицию" ядерных ударов в России. В разведке убеждены, что вражеское "представление" было направлено вовсе не на украинцев.