Израиль сегодня расширит наземную операцию в Секторе Газа, — ЦАХАЛ (видео)

По словам контр-адмирала Даниэля Хагари, в последние часы количество атак на Газу со стороны Израиля увеличилось, после чего наземные силы "расширят свою активность".

Сухопутные войска Израиля вечером 27 октября расширят свою активность в Секторе Газа. Об этом в пятницу, 27 октября, заявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари, пишет Haaretz.

В последние часы количество атак на Газу со стороны Израиля увеличилось. Хагари сказал, что это связано с расширением наземной операции.

"Военно-воздушные силы очень активно атакуют подземные цели и террористические инфраструктуры. После наступательной деятельности, которую мы провели в последние несколько дней, сегодня вечером наземные силы расширяют свою активность", — заявил Хагари.

Он также добавил, что Израиль продолжит атаковать город Газа и его окрестности, жителей этих районов призывают двигаться на юг.

Напомним, 26 октября ЦАХАЛ сообщил, что ночью состоялся танковый рейд в Секторе Газа.

Также 26 октября в ООН не смогли принять резолюцию, осуждающую нападение ХАМАС на Израиль из-за вето РФ и Китая.

Напомним также, США отправили в Израиль группу специальных офицеров, которые должны будут помочь военнослужащим ЦАХАЛ в действиях против палестинских боевиков. По данным анонимных источников, среди прибывших военных есть Джеймс Глинн, который участвовал в операциях против ИГИЛ в Ираке.