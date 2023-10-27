Зеленский провел военный кабинет: что решили (видео)

Зеленский отметил, что во время заседания обсудили ситуацию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Кроме того, он заявил, что в Украине провели полную ревизию хранилищ.

Президент Украины Владимир Зеленский собрал военный кабинет, где обсуждали состояние дел на главных направлениях фронта и обеспечение украинских военных для обороны и наступательных операций. Об этом глава страны сообщил в вечернем видеообращении в пятницу, 27 октября.

Зеленский отметил, что во время заседания военного кабинета обсудили ситуацию на двух направлениях: Бахмутском и Мелитопольском.

Кроме того, говорили и об Авдеевке, Купянске и Марьинке. В частности, речь шла об обеспечении украинского наступления и обороны дальнобойным оружием и ракетами.

"Я благодарю всех воинов, которые крепко держат позиции и уничтожают оккупантов. Эта неделя тоже существенно увеличила российские потери. Именно так и надо", — сказал Зеленский.

Ревизия укрытий в Украине: детали

Кроме того, Зеленский провел совещание относительно состояния укрытий в Украине и заявил, что в Украине провели полную ревизию хранилищ.

По словам президента, создали специальный сайт, на котором можно видеть состояние укрытий по стране и состояние работ с укрытиями.

"Контролем занимается Минстратегпром. В целом на местном уровне в большинстве регионов отнеслись более ответственно к вопросу об укрытии. Мы должны продолжать эту работу", — добавил президент.

Напомним, Владимир Зеленский в четверг, 26 октября, провел военный кабинет в спецформате. Глава государства заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова и других.