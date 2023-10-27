"Не у всех есть деньги": в СНБО прокомментировали идею "платного" выезда мужчин за границу

По словам Алексея Данилова, соответствующее предложение народным депутатам следовало бы вносить еще до начала полномасштабного вторжения, а не сейчас — в разгар войны.

На днях в Верховной раде депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу зарегистрировал законопроект, который позволит выезжать за границу всем мужчинам за разовую плату. Такое решение приведет к созданию неравных условий для украинцев, которые будут определяться их финансовым состоянием. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Очень не хотелось, чтобы можно было бы откупятся от защиты нашей страны. Тем более, что не у всех людей есть деньги", — говорит секретарь СНБО.

По словам Данилова, соответствующая ситуация может быть очень контроверсионной. Кроме того, он считает, что такое предложение народным депутатам следовало бы вносить еще до начала полномасштабного вторжения, а не сейчас — в разгар войны.

"Народные депутаты должны были бы делать их заранее: в 2019, 2020, 2021 годах", — подчеркнул Данилов.

Также, по мнению секретаря СНБО, такое решение "не совсем справедливое" и "стоит внимательно думать и понимать, чем это может закончиться".

"Чтобы не случилось так, что те люди, которые имеют состояние, будут своих детей отправлять за деньги за границу, а те люди, у которых нет состояния, должны идти защищать страну", — подчеркнул он.

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Напомним, согласно законопроекту, мужчинам для выезда за границу в военное время понадобится счет в государственном банке Украины с гарантийным взносом в сумме, по меньшей мере, пять прожиточных минимумов.

То есть минимальный взнос составляет — 12 945 грн и пополнять его нужно ежемесячно во время пребывания за границей на 1306,5 грн, с предоставлением банку разрешения перечислять эти взносы на спецсчет ВСУ.

Напомним, что 17 октября мужчина купил "двойню" за 4 тысячи долларов, чтобы незаконно выехать в Румынию.

Также сообщалось, что 16 октября пограничникисообщили, сколько мужчин ежедневно"ловят" на границе. Больше всего попыток незаконного пересечения границы было весной и летом. В последнее же время незаконных пересечений границы по поддельным документам стало меньше.