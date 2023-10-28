"Разумный шаг": США начнут разработку новый вариант ядерной бомбы B61-13, — Пентагон

Представитель Минобороны США Джон Пламб сообщил, что B61-13 будет доставляться с помощью современных самолетов, что усилит сдерживание противников и даст уверенность союзникам

Соединенные Штаты начнут разработку нового современного варианта гравитационной ядерной бомбы B61-13. Об этом говорится на сайте Пентагона.

Сообщается, что это решение было принято в сотрудничестве с Администрацией по национальной ядерной безопасности (NNSA). Оно отвечает требованием быстро меняющейся среды безопасности.

Как рассказал помощник министра обороны по космической политике Джон Пламб, угрозы для США со стороны потенциальных противников растут.

"Соединенные Штаты обязаны продолжать оценивать и размещать потенциал, который необходим для надежного сдерживания и, при необходимости, реагирования на стратегические атаки", — сказал он.

В сообщении говорится, что B61-13 будет доставляться с помощью современных самолетов, что усилит сдерживание противников и даст уверенность союзникам и партнерам США в безопасности. Новое оружие заменит некоторые из B61-7 в нынешних ядерных арсеналах и будет иметь мощность, аналогичную B61-7, которая выше, чем у B61-12.

"B61-13 представляет собой разумный шаг для решения проблем высокодинамичной среды безопасности", — сказал Пламб.

С другой стороны, как отметил чиновник, производство B61-13 не увеличит общее количество оружия в ядерном арсенале Штатов. Новая бомба будет использовать преимущества существующих производственных возможностей.

Что такое B61

B61 — это термоядерная бомба, являющаяся основным оружием стратегических ядерных сил США, которая была впервые разработана в 1960-х годах. Еще В 2015 году в США прошли испытания без боезаряда новейшей 12-й управляемой модификации авиабомбы.

Напомним, что 23 октября в ГУР рассказали, применит ли Путин ядерное оружие. Российская Федерация использовала все виды вооружения, которые могла. В ГУР убеждены, что мир не будет только наблюдать за тем, что Россия пытается превратить ядерное оружие в реальную угрозу.