"Подрывалась уже 300 раз": харьковские инженеры создали машину для разминирования (фото, видео)

Общий вес машины МР-3101 — 16 тонн, скорость работы — 3-4 км/ч. Техника, по словам главы Харьковской ОВА, способна обезвреживать 95% всех мин.

Машина для разминирования, которая разработана в Харькове, взорвала уже более 300 противопехотных мин. Корреспондент "Укринформа" Юлия Байрачная в Facebook опубликовала соответствующее фото техники.

Она прокомментировала способность транспортного средства функционировать после значительных повреждений. По ее словам, разработчики заявили, что даже если разорвет пополам, ее соберут за максимум три дня.

"Потому что она — "конструктор", в котором можно заменить все части", — говорится в заметке.

Названия специалисты не придумали, поэтому пока это просто МР-3101. Компания уже получила документацию, которая позволяет наладить ее производство, а впоследствии использовать для разминирования территорий.

Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации, в Telegram рассказал, что четыре месяца прототип проходил соответствующие испытания. Работает техника в дистанционном режиме, на расстоянии 300 метров, чтобы не было угрозы поражения обломками для людей.

Общий вес машины — 16 тонн, скорость работы — 3-4 км/ч. Машина получила 4 камеры, которые помогают в управлении. Также техника, по словам чиновника, способна обезвреживать 95% всех мин. Обучение операторов не является длительным и продлится несколько недель.

Сейчас в Украине работают 20 машин для разминирования. К процессу привлечены около трех тысяч работников. Для ускорения очистки территории нашего государства от мин и взрывчатки этих мощностей недостаточно.

Напомним, в сентябре Великобритания передала Украине оборудование для разминирования. Украинские саперы получили более 1,5 тысячи комплектов, которые помогут в обезвреживании взрывных устройств.