"Города покрыты боеприпасами": Великобритания передала Украине оборудование для разминирования

Украинские саперы получат более 1,5 тысячи комплектов, которые помогут в обезвреживании взрывных устройств. Также британцы организовали для защитников тренировки на имитированном фронте.

Related video

Великобритания провела обучение для украинских саперов и предоставила Вооруженным силам 1,5 тысячи комплектов соответствующего оборудования для разминирования. Об этом говорится в публикации на британском правительственном сайте от 25 сентября.

Британские инженеры провели тренинг по обезвреживанию взрывчатых боеприпасов для украинских военных. Защитники учились обезвреживать мины, боеприпасы и другие взрывные устройства, которые представляют угрозу на территории Украины.

"Незаконное вторжение (Владимира, — ред.) Путина привело к тому, что поля и города Украины покрыты смертоносными наземными минами и невзорвавшимися боеприпасами, что представляет непосредственную опасность для ее граждан сейчас и в будущем", — подчеркнул министр обороны Великобритании Грант Шеппс.

Пресс-служба отметила, что значительная часть тренировок проходит в районе, созданном для имитации похожих на передовую условий. В британском Минобороны объяснили, что ВСУ сталкиваются на фронте с минными полями, минами-ловушками и самодельными взрывными устройствами.

Кроме учений для саперов Великобритания предоставила Украине оборудование для разминирования. Речь идет о более 1,5 тысячи комплектов оборудования для обезвреживания взрывоопасных предметов.

Напомним, 25 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил, что США уже поставили в Украину первые танки Abrams. Он отметил, что техника усилит украинские бригады.

Ранее, 22 сентября, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна предоставит ВСУ танки Leopard 2. Их точное количество — неизвестно.