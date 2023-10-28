Пробьет любой бункер: США хотят создать еще более мощную ядерную бомбу B61 (фото)

Сама бомба будет весить около 320 кг, но ядерного заряда хватит, чтобы создать кратер глубиной 65 метров с радиусом 275 метров.

Пентагон объявил планы о разработке более смертоносной версии бомбы B61-13, которая сможет пробить особо защищенные бункеры, командные пункты или другие стратегические объекты. Об этом сообщает The War Zone.

В США объявили о планах увеличить мощность ядерной бомбы B61-13. Начало разработки будет зависеть от решения Конгресса. Администрация Джо Байдена уже одобрила разработку программу из-за "меняющейся ситуации с безопасностью в мире и угрозы со стороны потенциальных противников".

Ядерная бомба B61-12

"B61-13 будет использовать преимущества текущих, имеющихся производственных возможностей, которые делают B61-12, и будет включать современные функции безопасности и точности B61-12", — заявили в Пентагоне.

Отмечается, что B61-13 также заменит собой некоторые бомбы B61-7, которую выводят из эксплуатации. Особенностью всех бомб B61 является взрыватель, который может быть настроен на детонацию с разной степенью взрывной волны. Если бомба B61-12 имеет мощность 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн, то B61-13 будет иметь до 360 килотонн.

Кроме этого в Минобороны США говорят, что количество ядерных боеголовок в арсенале не увеличится. Производство будет происходить путем уменьшения производства B61-12 и списания B61-7 с B83-1. Последняя имеет мощность 1,2 мегатонны. Сейчас стоимость разработки и производства не озвучиваются.

Ядерная бомба B61 где-то на складе в Европе

При поражении цели бомба B61-13 сможет сделать воронку глубиной до 66 метров с радиусом 275 метров. При этом вес бомбы составляет примерно 320 килограммов, поэтому носителем ядерной бомбы может быть фактически любой самолет от истребителя до стратегического бомбардировщика.

Напомним, завершающие испытания бомбы B61-12 состоялись 17 ноября 2015 года.

8 сентября в КНДР объявили о спуске на воду новой подводной лодки с тактическим ядерным вооружением.