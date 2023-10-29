"Работа будет продолжена": в ГУР отреагировали на граффити россиян в виде МиГ-31 в Крыму

По словам представителя разведки Андрея Юсова, "украинские глаза" видят все места скопления техники противника, поэтому продолжат выполнять поставленные задачи. Вместо этого он предложил россиянам нарисовать демократию на Красной площади.

Российские захватчики на территории временно оккупированного полуострова Крым начали использовать новую "тактику", чтобы обезопасить свою авиацию от вероятных атак. Повсюду появляются граффити в виде МиГ-31. Представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Андрей Юсов в эфире телемарафона отреагировал.

По его словам, граффити в виде боевой авиации появляются не только на временно захваченных территориях Украины, но и в России. Противник боится ударов со стороны Украины, поэтому применяет различные методы, чтобы уберечь свою технику, однако ВСУ продолжат осуществлять свою работу.

"Враг боится, враг видит, что украинские глаза, используя разные инструменты, могут обнаруживать места скопления техники", — заявил Андрей Юсов.

Отдельно представитель ГУР отметил, что первые подобные граффити были замечены со стратегическими бомбардировщиками, а теперь дошла очередь и до истребителей МиГ-31, который являются носителями ракет "Кинжал".

Андрей Юсов убежден, что такие меры предосторожности точно не помогут россиянам, но они могут попробовать нарисовать демократию на Красной площади.

"Украинская работа Сил безопасности и обороны в том числе по уничтожению вражеских средств и на аэродромах будет продолжена", — подытожили в разведке.

Напомним, 20 октября сообщалось, что эксперт прокомментировал появление МиГ-31 в Крыму. По словам директора Defense Express Сергея Згурца, россияне регулярно совершают одну и ту же ошибку, а задача украинской стороны — воспользоваться моментом и снизить количество носителей ракет "Кинжал".