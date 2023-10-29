Ненависть к другим нациям в РФ - обычное дело: Зеленский отреагировал на события в Махачкале

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на антисемитские настроения в Дагестане. По словам гаранта, в РФ глубоко укоренена ненависть к другим нациям.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на события в Дагестане, где 29 октября местные жители штурмовали аэропорт из-за рейса Red Wings, который должен был прилететь из Израиля.

"Ужасные видео из Махачкалы, Россия, где разъяренная толпа ворвалась в аэропорт, ища граждан Израиля, прилетевших рейсом из Тель-Авива. Это не единичный случай в Махачкале, а скорее часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам, которая пропагандируется государственным телевидением, экспертами и властью", — написал президент в Х [бывший Twitter].

Зеленский напомнил, что за последний год министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент РФ Владимир Путин сделали ряд антисемитских заявлений, а для российских пропагандистов на официальном телевидении риторика ненависти — привычное дело.

"Российский антисемитизм и ненависть к другим нациям системны и глубоко укоренены. Ненависть — это то, что побуждает к агрессии и террору. Мы все должны вместе противостоять ненависти", — добавил Зеленский.

Напомним, 29 октября сотни людей в Дагестане штурмовали аэропорт из-за рейса Red Wings с гражданами Израиля на борту. Люди держали в руках плакаты с надписями:

"Детоубийцам — нет места в Дагестане" и "Мы против еврейских беженцев".

Сообщалось, что митингующие останавливали проезжающие мимо автомобили, чтобы проверить их на наличие граждан Израиля. По данным российских медиа, правоохранительные органы никак не препятствуют действиям местного населения.

29 октября СМИ также сообщали, что организации, подконтрольные американскому миллиардеру Джорджу Соросу оказывают финансовую поддержку активистам, выступающим на митингах против Израиля. По информации журналистов, деятельности активистов финансировалась через благотворительную организацию Tides Center. За эти средства проводились митинги палестинских "правозащитных групп", которые выступали против действий Израиля после 7 октября.