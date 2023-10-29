"Повышенные угрозы": конфликт на Ближнем Востоке может распространиться, — Салливан

По словам советника по нацбезопасности США, делается все для того, чтобы сдержать боевиков и предотвратить разрастающийся конфликт. При этом, Вашингтон готов отвечать на возможные угрозы.

Конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и группировкой ХАМАС вскоре может распространиться и на другую часть региона. Об этом заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, передает CNN 29 октября.

По его словам, в Вашингтоне видят повышенный риск того, что масштаб эскалации будет лишь расти в ближайшее время. К примеру, речь пошла о том, что боевики, поддерживаемые Ираном, продолжают атаковать базы США в регионе.

"Мы бдительны, потому что мы видим повышенные угрозы нашим силам во всем регионе и повышенный риск распространения этого конфликта на другие части региона. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы сдержать и предотвратить это", — заявил Джейк Салливан.

Отдельно было отмечено, что Вашингтон делает все для того, чтобы не допустить распространения конфликта на Ближнем Востоке, но с каждым днем это все сложнее.

"Конечно, мы принимаем все необходимые меры, чтобы защитить наши силы, повысить нашу бдительность и работать с другими странами в регионе, чтобы попытаться удержать этот конфликт, который сейчас происходит в Израиле и Газе, от перерастания в региональный конфликт", — продолжил советник по национальной безопасности.

В материале сообщили, что на прошлой неделе американские силы нанесли несколько авиаударов по двум объектам, которые связаны с вооруженными формированиями на востоке Сирии. Это был ответ на серию ракетных ударов и атак БПЛА по американским силам в регионе.

Если боевики продолжат провокации, то в Вашингтоне обещают ответные меры.

"Я думаю, что иранцы поняли наше сообщение", – заявил Джейк Салливан.

Напомним, 27 октября сообщалось, что Иран и его прокси готовы к усилению конфликта на Ближнем Востоке. По мнению аналитиков из американского Института изучения войны (ISW), Тегеран обвиняет в любой дальнейшей эскалации войны США и Израиль, пытаясь таким образом снять с себя любую ответственность.