В оккупированном Крыму прогремели взрывы: россияне пожаловались на атаку морских дронов

В Минобороны РФ заявили об атаке двух безэкипажных катеров и о проведении комплекса противоминных и противодиверсионных мероприятий.

Во временно оккупированном Севастополе в Крыму прогремели взрывы. Оккупанты сообщают об атаке безэкипажных катеров. Об этом заявил так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев и Минобороны РФ

По словам Развожаева, силы Черноморского флота отражают атаку беспилотников.

"Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией по предварительной информации Черноморский флот отражает атаку БпЛА", — проинформировал он.

По информации Минобороны РФ, в Черном море обнаружили два безэкипажных катера.

"Два украинских безэкипажных катера обнаружили в Черном море, им нанесено огневое поражение. На внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий", — говорится в сообщении.

Напомним, что 28 октября жители оккупированного Севастополя в Крыму сообщили о стрельбе в районе Севастопольской бухты, где базируются корабли ЧФ РФ.

Ранее сообщалось, что 27 октября в оккупированном Севастополе в Крыму подорвался на мине российский катер "Владимир Козицкий", предназначенный для поиска морских мин.