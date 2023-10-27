В Крыму подорвался российский катер для поиска мин "Владимир Козицкий", — соцсети

По сообщению очевидцев, судно внезапно взорвалось во время рейда в Севастопольской бухте, где находилось в течение последних нескольких дней.

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Во временно оккупированном Севастополе в Крыму подорвался на мине российский катер "Владимир Козицкий", предназначенный для поиска морских мин. Об этом 27 октября сообщили в телеграм-канале "Крымский ветер".

"Задача этого нового разведывательного гидрографического противоминного корабля проекта 23040Г "Владимир Козицкий" — поиск морских мин на дне. Несмотря на все, он нашел, что искал", — говорится в сообщении.

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У берегов Японии в Тихом океане взорвалось судно РФ у берегов Японии

Отмечается, что по сообщению очевидцев, корабль внезапно подорвался на внешнем рейде Севастопольской бухты, где медленно "нарезал круги" последние несколько дней. После подрыва из машинного отсека пошел черный дым.

Катер на буксире оттащили к Стрелецкой бухте.

В РФ официально подрыв катера на мине пока не комментировали.

Напомним, что Украина поразила дронами носитель ракет РФ "Буян" и корабль "Павел Державин". Оба судна были атакованы с использованием "Морских малышей" с экспериментальным вооружением.

Ранее сообщалось, что 13 октября взорвался российский корабль МРК проекта 21631 "Буян-М" — носитель "Калибров", которыми российские оккупанты обстреливают украинские города.