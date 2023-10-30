РФ отдала часть оккупированной Луганщины под контроль Татарстана, — ЦНС

По данным ЦНС, рабочим из Татарстана выдают жилье, которое оставили владельцы. А в октябре около двухсот детей захватчики вывезли в казанский лагерь.

Российская Федерация передала агломерацию Северодонецка, Лисичанска и Рубежного под полный контроль своего субъекта, Республики Татарстан. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Там также отметили, что на территорию временно оккупированной Луганской области с незаконным визитом приезжала делегация из Татарстана во главе с ее премьер-министром Алексеем Есошиным. Особое внимание они уделили городу Лисичанск.

"Особое внимание они уделили городу Лисичанск. А все потому, что Кремль выделил агломерацию Северодонецк — Лисичанск — Рубежное под полный контроль своего субъекта — Республики Татарстан", — отметили в сообщении.

Северодонецк, Лисичанск и Рубежное на карте

В ЦНС добавляют, что делегация заявляла о реализации показательных проектов, которые должны демонстрировать "восстановление инфраструктуры" в регионе.

Также, известно, что местные оккупационные администрации выделяют для рабочих из Татарстана помещение, которое ранее было признано захватчиками "бесхозным".

По данным ЦНС, Татарстан курирует программу перевоспитания местной молодежи. Кроме того, в октябре около двухсот детей враг вывез в казанский лагерь "Заречье".

Вместе с мероприятиями, направленными на изменение их национальной самоидентификации, там проводились фиджитал-соревнования (сочетание виртуальных игровых сред и реальных физических игр).

"Не исключено, что в дальнейшем детей будут агитировать в подразделения управления дронами на поле боя", — заявили в сообщении.

ЦНС сообщил, что Татарстан планирует профинансировать открытие центров тестирования по программе "готов к труду и обороне (ГТО)". По их словам, это современная российская форма спортивно-парамилитарного воспитания молодежи с обязательной пропагандистской составляющей и агитацией к участию в таких парамилитарных организациях как Юнармия или молодежный актив путинской партии "Единая Россия".

Напомним, что ранее в Центре национального сопротивления заявили,что в Беларусь прибывают инструкторы из Российской Федерации. Задачей российских специалистов является проведение учений для белорусских военных по оперированию БПЛА.