"Вагнеровцы" возвращаются на войну в Украину: они становятся подразделением Росгвардии

Оккупанты заявляют об обучении продолжительностью в месяц после подписания контракта и строительстве новой базы на прифронтовой территории.

Наемники ЧВК "Вагнер" вернутся в зону боевых действий в Украине. "Вагнер" официально становится подразделением Росгвардии, при этом вся структура, порядок работы, командиры остаются неизменными. Об этом сообщается в телеграм-канале ЧВК.

Отмечается, что идет вызов сотрудников из резерва, а также набор новых. Контракт заключается со всеми категориями наемников, в частности, с иностранцами.

Оккупанты заявляют об обучении продолжительностью в месяц после подписания контракта и строительстве новой базы на прифронтовой территории.

"Сотрудники, которые перешли в структуры МО и добровольческие отряды в составе МО, обратно не принимаются", — говорится в публикации.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что экс-вагнеровцы станут бойцами подразделения "Ахмат".

"Бывшие бойцы ЧВК "Вагнер" переходят на службу в состав элитного спецназа "Ахмат". Кстати, заключали контракты и переходили в наш отряд бойцы ЧВК и раньше. Но сейчас речь идет о массовом пополнении личного состава. Уверен, что и другие бывшие представители ЧВК последуют этому примеру и вступят в ряды спецназа "Ахмат". Со своей стороны, мы только рады этому", — написал Кадыров.

Напомним, что во время мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Кадыров раскритиковал действия "вагнеровцев", назвав это "мерзкой изменой".

Ранее сообщалось, что ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что российская армия оказалась не способна взять Авдеевку, поэтому руководитель Минобороны Сергей Шойгу бросил в бой наемников из ЧВК "Вагнер".