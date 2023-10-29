Усиливают "Ахмат": бывших боевиков ЧВК "Вагнер" вербуют в чеченские подразделения, — ISW

По словам экспертов, раздробленные между чеченскими частями Минобороны РФ и Росгвардии "вагнеровцы" вряд ли снова станут эффективной военной организацией.

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Росгвардия набирает в свои ряды бывших участников ЧВК "Вагнер" для укрепления специальных подразделений "Ахмат" в Чеченской республике. В отчете за 27 октября аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили подробности.

Эксперты ISW приходят к выводу, что бывшие "вагнеровцы", разделенные между чеченскими подразделениями Министерства обороны России и Росгвардии на разных фронтовых участках, вероятно, не смогут снова сформировать эффективную военную организацию.

Этот факт связан с отсутствием единого управления и структуры, на которую частные военные компании могли полагаться для мобилизации ресурсов.

В то же время, некоторые аналитики не исключают, что в определенных сценариях бывшие наемники могут придать некоторое усиление тактическим способностям подразделений, в которые они включены.

Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов сообщил, что российская армия оказалась не способна взять Авдеевку, поэтому руководитель Минобороны Сергей Шойгу бросил в бой наемников из ЧВК "Вагнер".

Также представитель юридического департамента МОУ Максим Тимочко рассказал, что членов ЧВК "Вагнер" и ее руководителей среди высшего военно-политического руководства РФ можно наказать за международные преступления на нескольких уровнях.