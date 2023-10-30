"Включаю ПК, выключаю звук и смотрю украинские новости", — жительница Бердянска о жизни в оккупации

Женщина признается, что просматривает новости, чтобы не пропустить, когда президент Украины Владимир Зеленский объявит о победе.

В оккупированном Бердянске украинцы ждут освобождения и тайком смотрят украинские новости без звука, чтобы не пропустить, когда Зеленский сообщит, что Украина победила. Об этом написала местная жительница в своем письме в редакцию "Бердянск 24".

По ее словам, оккупанты запугали местных жителей, везде царит атмосфера страха, действует система доносов, а бердянцы вынуждены жить рядом с предателями.

"Что я чувствую к россиянам? Самая меткая характеристика — брезгливость. Тебе противно от них. Ты не хочешь этого касаться, общаться, находиться не то, что в одном помещении — отвращение возникает, когда ты этих существ начинаешь видеть где-то на горизонте. Ненависть — это про наших. Про предателей. Про доносчиков", — пишет женщина.

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По ее словам, большинство из таких людей до оккупации Бердянска были частыми посетителями генделиков.

"Оно всю свою жизнь из пивняка не вылезало, а теперь отжало этот пивняк. И с пропитой мордой в компании таких же алкашей экспертно рассуждает о том, что "Россия — страна возможностей". Там неполные девять классов школы, едва завершенное ПТУ, но в истории и геополитике он — безапелляционный профессор", — пишет жительница Бердянска.

Она добавляет, что местные предатели чувствуют себя безнаказанными, они угрожают соседям и землякам, унижают их, предупреждают о "подвале". Иногда просто сдают неугодных оккупантам и этим гордятся.

"Просто гн*ды. Я не могла представить, что имели в виду образованные люди, которые рассказывали, что им в советские времена не хватало воздуха. Когда все зажаты страхом, доносами, цензурой, одеждой. Это сложно понять без собственного опыта. К сожалению у меня он теперь есть. И я никогда не думала, что это возможно в 2023 году", -пишет автор письма.

По ее словам, несмотря на все обстоятельства, она не оставляет надежды, что Бердянск освободят от россиян.

"У меня сформировалась исключительная суперспособность. Я запускаю компьютер, выключаю звук и смотрю украинские новости. Мне просто нравится этот антураж, желто-голубые цвета, национальные символы, светлые украинские лица. Контекст то понятен. А иногда смотрю и просто представляю, как именно сейчас в студии объявляют, что Украина выиграла войну", — рассказывает жительница оккупированного Бердянска.

Женщина отмечает, что опасается, что соседи услышат, как она смотрит украинские новости и кто-то ее сдаст, а сейчас радуется холодам, потому что из-за этого можно добавлять немного громкости, поскольку окна у всех закрыты сейчас.

"С воображением то у меня порядок, а вот пропустить, когда Владимир Зеленский и правда объявит о Победе никак не хочется. Слава Украине", — написала она.

Напомним, что в Бердянске партизаны взорвали авто с сотрудниками ФСБ РФ. Среди них был военный преступник, который пытал граждан Украины.

Ранее сообщалось, что ATACMS уничтожили 9 и повредили 15 вертолетов ВС РФ на аэродромах в Бердянске и Луганске.