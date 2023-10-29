В Бердянске оккупант убил супругов и изнасиловал и лишил жизни их несовершеннолетнюю дочь

Российские захватчики объявили в розыск оккупанта, который совершил тройное убийство.

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Российские оккупанты продолжают убивать и издеваться над мирными украинцами на оккупированных территориях. После вопиющего случая о расстреле 9 человек в оккупированной Волновахе, всплыл еще один случай, который произошел в Бердянске. Об этом сообщил городской голова оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

"Р*шисты убивают и насилуют мирных людей. И даже детей. В Бердянске Запорожской области сами оккупанты разыскивают изверга, который забрал жизнь семейной пары и изнасиловал и убил их несовершеннолетнюю дочь", — написал Федоров.

Больше подробностей об этом случае он не рассказал. Поиски убийцы семейной пары и их дочери продолжаются.

Напомним, что в Волновахе оккупанты пытаются скрыть преступление, которое совершил военнослужащий ВС РФ. Он расстрелял 9 членов семьи, среди них двое маленьких детей. Все жертвы были убиты выстрелом в голову.

Напомним, что в Бердянске партизаны взорвали авто с сотрудниками российской ФСБ. Среди них был военный преступник, который пытал украинцев.

Ранее сообщалось, что в России задержали подозреваемого в попытке отравить вражеских летчиков. Мужчина отправил курьером на 20 годовщину выпуска из училища торт и ящик виски.