У Бердянську окупант вбив подружжя і зґвалтував та позбавив життя їхню неповнолітню доньку

Російські загарбники оголосили в розшук окупанта, який скоїв потрійне вбивство.

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Російські окупанти продовжують вбивати і знущатися з мирних українців на окупованих територіях. Після кричущого випадку про розстріл 9 людей у окупованій Волновасі, сплив ще один випадкок, який стався у Бердянську. Про це повідомив міський голова окупованого Мелітополя Іван Федоров.

"Р*шисти вбивають і ґвалтують мирних людей. І навіть дітей. У Бердянську Запорізької області самі окупанти розшукують нелюда, який забрав життя сімейної пари та зґвалтував і вбив їхню неповнолітню доньку", — написав Федоров.

Більше подробиць про цей випадок він не розповів. Пошуки вбивці сімейної пари та їхньої доньки тривають.

Нагадаємо, що у Волновасі окупанти намагаються приховати злочин, який скоїв військовослужбовець ЗС РФ. Він розстріляв 9 членів родини, серед них двоє маленьких дітей. Всі жертви були вбиті пострілом в голову.

Нагадаємо, що у Бердянську партизани підірвали авто зі співробітниками російської ФСБ. Серед них був воєнний злочинець, який катував українців.

Раніше повідомлялося, що в Росії затримали підозрюваного в спробі отруїти ворожих льотчиків. Чоловік відправив кур’єром на 20 річницю випуску з училища торт та ящик віскі.