У РФ намагалися отруїти пілотів за допомогою торта: росЗМІ пишуть про затримання "винуватця" (фото)

За даними російських медіа, затриманим нібито є 33-річний громадянин України Єгор Семенов і перед інцидентом він заявив дружині, що збирається у відрядження.

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У Ставрополі могли затримати кур'єра, який доставив нібито отруєні торт та віскі на ювілей випускників Армавірського військового авіаційного училища. Він намагався відлетіти до Москви. Про це повідомляє російське медіа Kub Mash 23 жовтня.

Наголошується, що йдеться про 33-річного Єгора Семенова, який останні 6 років проживає та працює в Хімках, що у Московській області. Там він вважався електромонтажником, налагоджував проводку та ставив домофони.

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За даними російського медіа, чоловік є громадянином України та народився у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Раніше він захоплювався пауерліфтингом, займав призові місця на змаганнях.

Його дружина Тетяна є громадянкою Російської Федерації. Вони разом живуть з 2017 року та виховують п'ятирічну дитину.

У РФ затримали українця, який нібито намагався отруїти російських пілотів Фото: Mash У РФ затримали українця, який нібито намагався отруїти російських пілотів Фото: Mash

"Днями він (Єгор Семенов, — ред.) сказав дружині, що поїхав до Ставрополя у відрядження. На зворотному шляху його затримали при вильоті в Шереметьєво", — йдеться у повідомленні.

Поки що, як зазначили у медіа, чоловіка було затримано за статтею дрібне хуліганство на 15 діб.

Спроба отруєння російських пілотів: подробиці

22 жовтня в Telegram-каналі представника окупаційної адміністрації Запорізької області Володимира Рогова з'явилася заява про те, що нібито мешканець Мелітополя намагався отруїти випускників Армавірського військового авіаційного училища. На той момент вони влаштували застілля з нагоди 20-річчя випуску.

"Торт і ящик віскі доставили на 20-річну річницю випуску з училища. Випускники — здебільшого льотчики, що діють, на серйозних посадах і при високих званнях. Хто його замовив, спочатку було невідомо, торт встигли розрізати, але не спробували", — написав Володимир Рогов.

Окремо колаборант зазначив, що затриманий кур'єр, який родом з Мелітополя, нібито є "агентом ГУР" і він сам зізнався в тому, що товари були отруєні.

Більше подробиць із цього приводу з боку "влади" не пролунало. Українська сторона ніяк не коментувала звинувачення на час публікації матеріалу.

Нагадаємо, 25 вересня повідомлялося, що в одеському ліцеї отруїлися 46 курсантів. За інформацією правоохоронців, постраждалих одразу ж направили на лікування до медичного закладу. Усі вони неповнолітні особи. Про їхній стан не повідомляється.