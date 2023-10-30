Атаковали судоремонтный завод: под Одессой зафиксированы прилеты "Ониксов", подробности (фото)

По данным главы ОВА Олега Кипера, в ходе атаки на предприятие под Одессой были ранены двое сотрудников — мужчина и женщина. Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что областной центр и пригород атаковали шестью противокорабельными ракетами.

Вооруженные силы России атаковали судоремонтный завод в Одесском районе. Об этом в понедельник, 30 октября, заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По словам начальника ОВА, вражеский удар привел к возникновению пожара на территории завода. Два человека получили ранения — мужчина 1961 года рождения и женщина 1966 г.р. В состоянии средней тяжести их госпитализировали.

Кроме того, повреждены административное здание судоремонтного завода и техника предприятия.

По Одессе и пригороду били "Ониксами", — Гончаренко

По словам народного депутата Украины Алексея Гончаренко, по Одессе и пригороду ВС РФ выпустили 6 противокорабельных ракет "Оникс".

"В том числе атакован судоремонтный завод под Одессой. Предварительно Одесса и окрестности были атакованы 6 Ониксами", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее корреспондент Фокуса сообщал о мощных взрывах в Одессе. В некоторых районах города от взрывной волны тряслись окна.

Напомним также, 30 октября взрывы прозвучали в оккупированном Крыму. В Севастополе заявили об атаке надводных дронов.