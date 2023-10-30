Проект FrankenSAM: в США интегрировали ракеты системи Patriot с советскими ЗРК

Американские оружейники успешно переоборудовали установки "Бук" для запуска ракет Sea Sparrow. Также была создана система для наземного пуска ракет воздушного базирования AIM-9M Sidewinder с использованием советских РЛС.

Американские оружейники переоборудовали пусковые установки советской эпохи, которые имеются на вооружении ВСУ, под ракеты западных образцов. В итоге получились системы, названные американскими чиновниками FrankenSAM. Об этом 28 октября сообщили в The New York Times.

В публикации говорится, что такие гибридные системы уже успешно прошли испытания на полигоне Уайт-Сандс, штата Нью-Мексико. Один вариант FrankenSAM сочетает в себе пусковую установку "Бук" и американские ракеты Sea Sparrow, другой. В другом варианте применили советские РЛС для запуска американских ракет Sidewinder. Согласно данным официальных источников, такие системы должны попасть в Украину в ближайшее время.

"В совокупности системы FrankenSAM способствуют устранению критических пробелов в системе ПВО Украины, а это наиболее важная задача, стоящая сегодня перед страной", — отметила заместитель помощника министра обороны США Лора К. Купер.

Подробно о программе

Программа FrankenSAM появилась в конце 2022 года, когда украинские власти обратились к союзникам с просьбой помочь найти ракеты для около 60 советских пусковых установок и радаров "Бук", состоящих на вооружении ВСУ. При этом украинской стороной было предложено переоборудовать пусковые установки под зенитные ракеты натовского калибра, переданные Вашингтоном.

Пентагон согласился на это предложение и в течение семи месяцев американские специалисты приступили к интеграции ракет Sea Sparrow, поставку которых одобрили в Белом доме. В итоге программу удалось успешно реализовать, причем за один месяц инженерам удавалось переоборудовать пять советских ЗРК.

Еще одна разработка — импровизированная наземная пусковая установка, использующая советские радары для стрельбы старыми американскими ракетами, которые обычно используются на истребителях. FrankenSAM использует американские сверхзвуковые ракеты AIM-9M Sidewinder, разработанные в 1950-х годах и применяемые на истребителях F-16 и F-18. Теперь они являются частью импровизированной наземной пусковой установки, которую Купер назвала инновационной.

Аналитик по вопросам обороны из вашингтонского Института Хадсона Кан Касапоглу, высоко оценил идею интеграции советского оборудования с более современными западными ракетами. По его словам такие системы дает возможность украинским силам применить на практике оружие, которое "пылится на полках в столицах стран НАТО".

Ранее сообщалось, что в сети появились первые кадры боевой работы американского зенитно-ракетного комплекса MIM-23 HAWK. Поставки в Украину этих комплексов были анонсированы в прошлом году, а первое применение было зафиксировано только 23 октября