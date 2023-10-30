Тактика запугивания: как Китай выстраивает доминацию в Индо-Тихоокеанском регионе

За последние десятилетия КНР инвестировал в свой воздушный и морской флот, а США не уделяли должного внимания Индо-Тихоокеанскому региону. Теперь Штаты возвращаются, а Китай становится все более грубым.

Последние месяцы Китай делает опасные перехваты в воздухе и на воде самолеты и корабли разных стран. Странам Азии невозможно игнорировать постепенный рост Пекина. Об этом сообщает Forbes.

Китайское руководство выбрало стратегию поддержки, блокирования и удара в Южнокитайском море и западной части Тихого океана. Вопрос является особым вызовом для США, становится более очевидным, что сдерживание на больших расстояниях подрываются аппетитом Пекина к грубой силе и столкновений лицом к лицу. Автор предполагает, что несмотря на американские предупреждения и дипломатию, Китай вполне доволен повышением ставок.

Только на этой неделе китайский истребитель J-11 (лицензионная версия Су-27) перехватил американский стратегический бомбардировщик B-52 в международном воздушном пространстве. Перед тем китайские боевые корабли перехватывали филиппинские в Южнокитайском море. Кажется, Китай на пороге к возвращению тактики тарана.

B-52 и китайский J-11

Сейчас Китай имеет все инструменты для эскалации, потому что за последнее десятилетие был создан большой низкотехнологичный морской флот и береговая охрана. В воздухе так же неуклонно расширяются китайские аппетиты. Сейчас самолеты регулярно нарушают воздушное пространство других стран.

США не имели чем ответить. Серия столкновений с кораблями, которые были в течение последних 20 лет, привела к тому, что Китай почувствовал безнаказанность. Полномасштабное отступление Америки от бушующего побережья Азии оказалось огромным стратегическим просчетом и огромным провалом воображения со стороны руководителей ВМС, утверждает автор. Однако в последние годы США возвращаются в регион, потому что и Южная Корея, Тайвань, Вьетнам и ряд других стран не готовы отдавать инициативу китайцам.

Напомним, 17 октября китайский J-10 агрессивно перехватил канадский самолет в районе Северной Кореи.

31 августа китайский истребитель J-16 дерзко перехватил американский самолет-разведчик RC-135.