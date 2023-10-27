Истребитель КНР J-11 опасно перехватил стратегический бомбардировщик США B-52 (видео)

Китайский самолет приблизился к американскому бомбардировщику на расстояние до 3 метров. В США обеспокоены ростом непрофессиональных действий Китая в международном воздушном пространстве.

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Пентагон опубликовал видео опасных маневров китайского истребителя J-11 во время планового полета стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. Об этом сообщает The War Zone.

Во время выполнения полета над Южнокитайским морем китайский истребитель J-11 (лицензионная версия Су-27) перехватил американский бомбардировщик. Событие стало продолжением серии инцидентов, когда самолеты Народно-освободительной армии Китая совершают опасные маневры при перехвате самолетов США и их союзников.

На прошлой неделе Вашингтон публично объявил о переброске B-52 на авиабазу Андерсен на острове Гуам. Индо-Тихоокеанское командование США сообщило, что перехват Stratorotress произошел 24 октября. Бомбардировщик на законных основаниях выполнял плановую операцию над Южнокитайским морем в международном воздушном пространстве.

Американские военные заявили, что летчик J-11 совершил непрофессиональные маневры, которые продемонстрировали плохое летное мастерство. Он приблизился к американскому самолету на чрезмерной скорости и пролетел перед B-52 в пределах 3 метров.

"Мы обеспокоены тем, что этот пилот не знал, насколько близко он подошел к тому, чтобы столкнуться", — заявили в Индо-Тихоокеанском командовании США.

Все события происходили ночью в условиях ограниченной видимости, что добавило опасности к ситуации. Американские военные сняли кадры J-11 из снайперской капсулы под крылом B-52. США обеспокоены тем, что китайское поведение становится все более опасным и непрофессиональным. Китай может повлиять на способность Штатов и других стран проводить операции в международном воздушном пространстве.

Напомним, 17 октября китайский J-10 агрессивно перехватил канадский самолет в районе Северной Кореи.

31 августа китайский истребитель J-16 дерзко перехватил американский самолет-разведчик RC-135.