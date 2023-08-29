НОАК тестирует модернизированные J-11B: какие улучшения получил китайский самолет (видео)

Предполагается, что модернизированная версия истребителя оснащена радаром AESA, что позволяет применять более мощные ракеты PL-10 и PL-15.

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Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела учебные полеты двух групп самолетов J-11B разных модификаций: две машины в старой конфигурации с носовой частью в черной окраске, а две других в новой с серым носом. Как сообщили 29 августа обозреватели Defence Mirror, вариант самолета с серым носом оснащен современными радарами и способен нести более мощное вооружение.

Предполагается, что модернизированный J-11B (версия Су-27) оснащен радаром с активной электронной сканирующей решеткой (AESA), что значительно улучшает его ситуационную осведомленность и позволяет нести более мощные боевые ракеты малой дальности PL-10 и ракеты большой дальности PL-15. По мнению экспертов, то делает истребитель четвертого поколения близким к истребителю поколения 4+.

В ходе учений обе группы провели имитацию воздушного боя, выполняя атаки на участок противника, чередуя атаку и оборону. По окончании первого этапа самолеты проходили техническое обслуживание и дозаправку, после чего возвращались для выполнения очередного боевого вылета.

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Сообщается, что особенностью этих учений было то, что они проводились на аэродроме, расположенном на островке. Для них характерны быстро меняющаяся погода, опасные условия из-за птиц, а также отсутствие ориентиров при полетах над морем.

"Недавние учения показали, что модернизированная версия J-11B теперь может действовать на островках в Южно-Китайском море", — говорится в публикации.

Напомним, японские летчики на F-35 впервые совершили международный полет после окончания Второй мировой войны. 28 августа два самолета вылетели из японской авиабазы и приземлились на территории Австралии.