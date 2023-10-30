Уже шестой за месяц: ВСУ сбили вражеский самолет Су-25 под Авдеевкой

Кроме самолета на Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более полутысячи оккупантов, 5 танков и 23 беспилотника.

В районе Авдеевки российские оккупанты потеряли еще один самолет. Вражеский штурмовик Су-25 успешно "приземлили" Силы обороны Украины. Об этом 30 октября сообщил командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

"Уничтожен еще один российский Су-25. Уже шестой на Авдеевском направлении с 10 октября этого года", — прокомментировал командующий.

Он отметил, что на Таврическом направлении за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 21 авиаудар, провели 36 боевых столкновений и осуществили более тысячи артобстрелов.

Силы обороны отбили наступление оккупантов в районах Новокалиново, Авдеевки, Опытного и Первомайского и вывели из строя 527 россиян.

"Уничтожено 49 единиц военной техники. В частности, 5 танков, 6 ББМ, 4 артсистемы, один самолет, 23 БпЛА, 8 автомобилей. Уничтожено и 4 склада боеприпасов врага. В то же время, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении", — отметил Александр Тарнавский.

Напомним, что в оккупированном Крыму было атаковано зенитно-ракетное подразделение ВС РФ. В результате ночной атаки 30 октября ранения получили 17 российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ из подразделения "Самосуд" уничтожили танк "Прорыв" ВС РФ. Операторы дронов не дали ему даже сделать выстрел.