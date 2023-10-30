81% украинцев против выборов во время войны, — опрос (инфографика)

Согласно опросу, абсолютное большинство украинцев считают, что выборы в Украине необходимо проводить после завершения войны.

Большинство украинцев считают, что сейчас выборы не ко времени и их нужно проводить после войны. Только 16% опрошенных украинцев заявили, что выборы должны проводиться несмотря на войну и в определенные Конституцией сроки. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

"По состоянию на октябрь 2023 года 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться после войны и сейчас они не ко времени. Считают, что выборы уже должны проводиться несмотря на войну — 16%", — говорится в сообщении.

Согласно опросу, жители всех регионов Украины против проведения выборов сейчас. В частности, на западе Украины против выступили 84% опрошенных, в центральных регионах — 82%, на юге — 79% и на востоке Украины — 74%.

Больше всего опрошенных считают, что выборы нужно проводить в определенные Конституцией сроки из восточных регионов — 21%.

Также украинцев опросили относительно возможности введения голосования через интернет. 65% опрошенных отметили, что негативно относятся к дистанционному голосованию и переживают за риски фальсификации голосов. Положительно к такой идее отнеслось 29% опрошенных.

Несмотря на общее мнение относительно проведения выборов после завершения войны, абсолютное большинство опрошенных считают, что в Украине должна строиться развитая демократическая система в соответствии с нормами Европейского союза.

"Хотя украинцы считают целесообразным отложить проведение выборов на период после войны, но при этом 88% настаивают, что в Украине должна строиться развитая демократическая система в соответствии с нормами Европейского Союза. За ограничение прав граждан на период восстановления после войны выступают 7% респондентов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что опрос проводился в течение 30 сентября — 13 октября. В нем приняли участие 2007 человек в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, кроме временно оккупированного Крыма.

Напомним, ранее эксперт в вопросах права Алан Райли рассказал, почему Украине не нужны выборы в военное время. В частности, приоритетами сейчас должны быть ведение войны с максимальной энергией и поддержание национального единства.

Также 24 октября председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал сложности для проведения выборов в 2024 году. По его словам, что демократической стране нужны выборы, однако в законодательстве есть "определенные несогласованности" по этому поводу.