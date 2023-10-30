На границе ограничили использование "Дії": что изменится для украинцев

Пограничников пытались обмануть, показывая "свидетельства" в фейковой "Дії". Теперь на пропускных пунктах принимают некоторые документы только в физическом формате.

В Украине ограничили использование приложения "Дія" на контрольно-пропускных пунктах. Почему это произошло, объяснил в интервью "Интерфакс-Украина" начальник отдела организации пограничного контроля штаба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Игорь Матвийчук.

Какие документы нужны для пересечения границы?

Сейчас украинские пограничники требуют документы, которые нужны будут гражданам для дальнейшего пропуска смежной стороной. По словам представителя ГПСУ, европейские страны вернулись к нормам Шенгенского кодекса о границах. То есть там требуют биометрические паспорта, визы и т.д.

"Конечно, если лицо не попросит о временной защите или статусе беженца", — отметил Матвийчук.

Он добавил, что сейчас детей пропускают и по свидетельству о рождении, однако взрослых — нет.

"Но не по паспорту в "Дії". Загранпаспорт должен присутствовать физически", — подчеркнул пограничник.

Почему паспорт в "Дії" не подходит?

Представитель ГПСУ рассказал, что решение ограничить использование "Дії" было связано с попытками украинцев воспользоваться фейковыми документами. Для этого нарушители использовали поддельный "клон" приложения.

"Человек утверждал, что он — многодетный отец, показывая нам три свидетельства в приложении. А при тщательной проверке выяснилось, что он пытался обмануть пограничников, демонстрируя фальшивые свидетельства в поддельном приложении", — вспомнил Матвийчук.

"Дія" вообще не понадобится при пересечении границы?

Некоторые документы пограничники все же могут принимать в "Дії". В частности, речь идет о подтверждении инвалидности.

"Паспорт в "Дії" может использоваться только для идентификации личности, но не для пересечения границы", — отметил представитель ГПСУ.

Он объяснил, что это связано с "некоторыми нюансами" программного продукта.

Напомним, Кабмин внес изменения в Правила пересечения государственной границы, которые касаются международных автоперевозок. В Украине увеличили "лимит" для водителей.

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