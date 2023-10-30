"Непонятные вбросы": РФ атаковала судоремонтный завод под Одессой "Искандерами", — Гуменюк

По словам пресс-секретаря Сил обороны юга Натальи Гуменюк, врагу не дает покоя активность приморского региона. Оккупанты пытаются разрушать припортовую инфраструктуру.

Специалисты сошлись на том, что в понедельник утром, 30 октября, российские оккупанты атаковали судоремонтный завод в Одесской области, вероятно, тремя ракетами "Искандер-М". Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"В этом случае специалисты сходятся все же на том, что действительно было применено баллистическое оружие и по баллистической траектории. Вероятнее всего, три ракеты "Искандер-М" попали по территории судоремонтного завода и рядом", — сказала Гуменюк.

Пресс-секретарь отметила, что в результате российской атаки подверглось разрушениям административное здание на территории завода. Кроме того, была повреждена техника специализированная в соответствии с профилем предприятия.

"Мы говорим о том, что враг применял баллистику. Об этом было предупреждено в сигнале Воздушных сил, что возможно такое применение", — отмечает пресс-секретарь.

По ее словам, врагу не дает покоя активность приморского региона. Кроме того, Гуменюк отметила, что в Одесской области продолжает функционировать гуманитарно-навигационный коридор.

"Враг пытаясь давить на этот процесс, наносит непонятные вбросы по акватории Черного моря на пути вероятного следования судов. Пытается разрушать припортовую инфраструктуру", — добавляет Наталья Гуменюк.

Кроме того, по словам Натальи Гуменюк, сейчас сигналы воздушной тревоги раздаются практически одновременно с тревогой во временно оккупированном Крыму на юге.

"Надо понимать, что враг коварен. Враг пытается сделать вид, будто он мстит нам за то, что ему прилетает. На самом деле, напомню, кто на кого напал. Это понятно всем давно", — добавила пресс-секретарь.

Обстрел Одессы: детали

Утром 30 октября корреспондент Фокуса сообщал о мощных взрывах в Одессе. В некоторых районах города от взрывной волны тряслись окна.

Позже глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что ВС РФ ударили по судоремонтному заводу в Одесском районе.

Напомним, в пресс-службе Одесской областной прокуратуры сообщили, что количество пострадавших в результате ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами России по судоремонтному заводу в Одесской области, увеличилось до четырех человек.