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Удар по судоремонтному заводу под Одессой: возросло количество пострадавших (фото)

судоремонтный завод прилет, судоремонтный завод Черноморск, ильичевский судоремонтный завод
Фото: Одесская областная прокуратура | Последствия удара по судоремонтному заводу в Одесском районе

По данным прокуратуры, в результате вражеского удара четверо человек получили ранения различной степени тяжести, двое из которых госпитализировали. Также устанавливаются другие лица, которые могли пострадать.

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Число пострадавших в результате ракетного удара, нанесенного Вооруженными силами России по судоремонтному заводу в Одесской области, увеличилось до четырех человек. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, четверо сотрудников предприятия получили ранения различной степени тяжести в результате вражеской атаки. Двое из пострадавших были госпитализированы в больницу.

"Проводятся мероприятия, направленные на установление других лиц, которым был причинен физический или иной вред, в результате попадания вражеских снарядов", — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

судоремонтный завод прилет, судоремонтный завод Черноморск, ильичевский судоремонтный завод Fullscreen
Фото: Одесская областная прокуратура
судоремонтный завод прилет, судоремонтный завод Черноморск, ильичевский судоремонтный завод Fullscreen
Фото: Одесская областная прокуратура
судоремонтный завод прилет, судоремонтный завод Черноморск, ильичевский судоремонтный завод Fullscreen
Фото: Одесская областная прокуратура
судоремонтный завод прилет, судоремонтный завод Черноморск, ильичевский судоремонтный завод Fullscreen
Фото: Одесская областная прокуратура
судоремонтный завод прилет, судоремонтный завод Черноморск, ильичевский судоремонтный завод
судоремонтный завод прилет, судоремонтный завод Черноморск, ильичевский судоремонтный завод
судоремонтный завод прилет, судоремонтный завод Черноморск, ильичевский судоремонтный завод
судоремонтный завод прилет, судоремонтный завод Черноморск, ильичевский судоремонтный завод

Правоохранители зафиксировали военное преступление ВС РФ.

Чем ударили ВС РФ по судоремонтному заводу

По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, россияне применили три ракеты "Искандер-М" при атаке на судоремонтный завод.

"В этом случае специалисты сходятся все же на том, что действительно было применено баллистическое оружие и по баллистической траектории. Вероятнее всего, три ракеты "Искандер-М" попали по территории судоремонтного завода и рядом", — отметила Гуменюк.

Обстрел Одессы и пригорода 30 октября

Утром 30 октября корреспондент Фокуса сообщал о мощных взрывах в Одессе. В некоторых районах города от взрывной волны тряслись окна.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что ВС РФ ударили по судоремонтному заводу в Одесском районе. Тогда сообщалось о двух пострадавших, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести. По информации нардепа Алексея Гончаренко, Одессу и пригород атаковали шестью противокорабельными ракетами "Оникс".