Руководство ХАМАС назвало Россию "самым близким другом", — Newsweek

Представители боевиков получили список лиц из РФ с двойным гражданством, которые могут быть среди других людей, находящихся в заложниках в Секторе Газа.

Россия — "наш самый близкий друг", заявил представитель ХАМАС на фоне маячащей угрозы масштабной наземной операции израильской армии. Об этом сообщает Newsweek.

Представители боевиков ХАМАС получили список лиц из РФ с двойным гражданством, которые могут быть среди других людей, находящихся в заложниках в Секторе Газа. Высокопоставленный представитель ХАМАС Муса Абу Марзук сообщил российским СМИ о том, что палестинские боевики пытаются найти восемь российских заложников и что готовы их освободить.

"От российской стороны через МИД мы получили список граждан с двойным гражданством, — сказал Марзук. — Мы очень внимательно относимся к этому списку, так как рассматриваем Россию как на своего ближайшего друга", — сказал высокопоставленных представитель ХАМАС, которое США выделили в отдельную категорию террористов.

В минувшее воскресенье замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что во время встречи в Москве на прошлой неделе представители ХАМАС пообещали оказать помощь с поиском заложников и принять все меры для освобождения россиян.

Перед началом наземной операции Израиль провел серию ударов по Газе. В минувшую субботу, 28 октября, премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль начинает новый этап войны против ХАМАС в Газе и пообещал уничтожать врага над и под землей.

Израильские силы также заявили, что предпринимают все возможное, чтобы найти и освободить заложников.

Напомним, что, по данным The New York Times, в разведке Израиля решили, что уже можно не слушать ХАМАС.

Также Фокус в своем материале разбирался в том, как война в Израиле осложняет отношения Украины с арабским миром.