США и Южная Корея провели сухопутные артиллерийские учения, — AP (фото)

По информации СМИ, военные учения союзников США, Южной Кореи и Японии начали проводиться на регулярной основе.

США и Республика Корея провели масштабные артиллерийские учения. Об этом сообщило агентство AP.

На этой неделе войска Южной Кореи и США проводят учения с боевой стрельбой, чтобы отработать свою способность реагировать на потенциальные "внезапные артиллерийские атаки в стиле ХАМАС" со стороны Северной Кореи, сообщили 27 октября военные Южной Кореи.

Эксперты говорят, что дальнобойные артиллерийские орудия КНДР передового базирования могут делать около 16 000 выстрелов в час в случае конфликта, создавая серьезную угрозу для Сеула, который находится примерно в 40-50 километрах от границы.

По информации AP, учения должны продлиться три дня. К ним привлечены 5400 южнокорейских и американских солдат, 300 артиллерийских систем, 1000 транспортных средств и самолеты военно-воздушных сил.

"В рамках имитации ответа на неожиданные артиллерийские атаки противника (возможные) в стиле ХАМАС отрабатывались удары с целью устранить утечки провокаций вражеской дальнобойной артиллерии на ранней стадии", — отметили в Командовании сухопутных операций Южной Кореи.

Агентство отмечает, что Северная Корея не сразу отреагировала на учения.

"Обычно они рассматривают крупные военные учения США и Южной Кореи как репетицию вторжения и отвечают испытанием ракет", — подчеркивает AP.

Военные учения союзников — что известно

25 октября поступила информация, что две субмарины и эскадрилья кораблей США и Южной Кореи провели учения возле острова Гуам. Кроме того, участие в учениях приняли разведывательные самолеты Fighting Tigers из 8-й патрульной эскадрильи и 611-й эскадрильи ВМС Республики Корея.

Военнослужащие двух стран отработали приемы слежения и поражения подводных лодок для поддержания стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

В то же время также состоялись воздушные учения вблизи Корейского полуострова. Согласно информации японского агентства Kyodo, 22 октября воздушные силы Южной Кореи, США и Японии провели первые в истории совместные воздушные учения. В маневрах, в частности, участвовал стратегический бомбардировщик B-52, который ранее приземлился на южнокорейской авиабазе.

Все эти учения свидетельствуют о внимании Пентагона к упомянутому региону. Таким образом они дополняют многочисленные учения, тренировки, операции и другие мероприятия военного сотрудничества США с союзниками, подчеркнули обозреватели Naval News.

Напомним, Фокус писал, что лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил США превентивным ядерным ударом. По его словам, США якобы пытаются развязать ядерную войну, о чем свидетельствует переброска бомбардировщика B-52 в Южную Корею и совместные учения вблизи Корейского полуострова.

В то же время Фокус сообщал, что Южная Корея предупредила РФ о последствиях за сотрудничество с КНДР.