"Пачками горят": на Херсонщине под Крынками ВСУ уничтожили три БТР россиян, — "Мадяр" (видео)

Российская армия потеряла бронемашины, в которых суммарно могло находиться около 30 ед. живой силы. Удары по технике стоимостью более 150 тыс. долл. нанесли FPV-дронами.

Бойцы ВСУ удерживают плацдарм на левобережье Херсонщины. При этом наносят удары по российской бронетехнике, которая движется по дороге недалеко от села Крынки. Видео с примерами попаданий по трем российским БТР опубликовал командир подразделения аэроразведки Роберт Бровди с позывным "Мадяр". Видео размещено на YouTube-канале бойца.

Запись противостояния российской бронетехнике сделана с помощью двух видов дронов, свидетельствует запись. Часть кадров — запись FPV-дрона за мгновение до попадания по БТР. Другие кадры — работа разведывательного БПЛА, который фиксировал последствия попадания.

На видео, опубликованном 29 октября, видно, как FPV-дроны раз за разом взрываются, попадая в броню российских бронетранспортеров. Автор сообщает, что события произошли на юге и "хробачі бетеери пачками горять".

В мониторинговых каналах подсчитали, что украинские беспилотники взорвали три БТРа, среди них может быть БТР-82А, в котором помещается до десяти человек живой силы ВС РФ. Ориентировочная стоимость БТР-82 — около 160 тыс. долл.

OSINT-расследователи установили координаты двух точек ударов по БТР России: это точки с координатами 46°44'16.9 "N 33°05'53.0 "E и 46°44'42.6 "N 33°07'03.3 "E. Если обозначить их на карте, то становится понятно, что их уничтожили на дороге, ведущей из Крынок в направлении Корсунки и Днепрян — то есть, на северо-восток, где дальше — Новая Каховка.

Херсонщина: место подрыва БТР армии РФ Фото: Google maps

Контрнаступление ВСУ 2023: ситуация на Херсонщине

Пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в комментарии СМИ отметила, что преждевременно заявлять о существовании плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра. Об этом же свидетельствуют отметки на онлайн-карте боевых действий DeepState — соответствующий участок между Олешками и Новой Каховкой обозначен сероватым оттенком, что говорит о неопределенности ситуации.

Между тем эксперты подтвердили, что ВСУ имеют возможность форсировать Днепр возле села Львового, расположенного напротив Крынок на правом берегу Днепра. Австрийский военный эксперт Том Купер отметил, что у Генштаба ВСУ есть достаточно ресурсов, что открыть на этом участке "еще один фронт"

Напоминаем, экс-командир батальона добровольцев ВСУ Евгений Дикий объяснил, почему Украина имела шанс победить в 2022 году, но все же не смогла этого сделать. В то же время военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что в 2023 году оккупированный Крым наконец стал уязвимым для ударов украинских ракет.