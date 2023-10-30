Побоялся мобилизации: капитан украинского сухогруза отказался вести судно на родину, — СМИ

По данным журналистов, капитан небольшого украинского сухогруза "Измаил" Анатолий Богатырев отказался подчиниться приказу, потому что думает, что это был прием, чтобы его вместе с экипажем мобилизовали в Силы обороны.

Анатолий Богатырев, капитан небольшого украинского сухогруза "Измаил", который сейчас стоит в болгарском порту Бургас, отказался вести судно в Украину, опасаясь мобилизации и отправки на фронт. Об этом пишет болгарское издание "Флагман".

"Судно разгружалось в Бургасе, а потом должно было идти в один из турецких портов на ремонт, однако внезапно поступило указание следовать в украинский порт", — пишет издание.

Капитан Богатырев решил не подчиняться требованиям судовладельца. Почти весь экипаж не согласился с ним, сошел на берег и 24 октября отправился в Украину. Только один моряк остался вместе с капитаном на борту.

По словам капитана Богатырева, он отказался подчиниться приказу, потому что думает, что это был прием, чтобы его вместе с экипажем мобилизовали в Силы обороны. Также он опасается плавать в украинских территориальных водах из-за угрозы обстрела россиян.

Капитан ответил начальству, что готов взять курс куда угодно, кроме Украины. Пока уже больше недели судно стоит в порту Бургаса, его переместили на дальний причал, чтобы "Измаил" не мешал перевалке грузов на другие суда.

Судно "Измаил" принадлежит госпредприятию ЧАО "Украинское дунайское пароходство" (УДП), поэтому за стоянку в Бургасе будет платить Украина. На сегодняшний день долг превысил 15 тысяч евро и с каждым днем растет.

В настоящее время украинская сторона не комментировала инцидент.

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