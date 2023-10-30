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Побоялся мобилизации: капитан украинского сухогруза отказался вести судно на родину, — СМИ

Анастасия Ковалева
Капитан украинского сухогруза отказался вести судно на родину

По данным журналистов, капитан небольшого украинского сухогруза "Измаил" Анатолий Богатырев отказался подчиниться приказу, потому что думает, что это был прием, чтобы его вместе с экипажем мобилизовали в Силы обороны.

Анатолий Богатырев, капитан небольшого украинского сухогруза "Измаил", который сейчас стоит в болгарском порту Бургас, отказался вести судно в Украину, опасаясь мобилизации и отправки на фронт. Об этом пишет болгарское издание "Флагман".

"Судно разгружалось в Бургасе, а потом должно было идти в один из турецких портов на ремонт, однако внезапно поступило указание следовать в украинский порт", — пишет издание.

Капитан Богатырев решил не подчиняться требованиям судовладельца. Почти весь экипаж не согласился с ним, сошел на берег и 24 октября отправился в Украину. Только один моряк остался вместе с капитаном на борту.

По словам капитана Богатырева, он отказался подчиниться приказу, потому что думает, что это был прием, чтобы его вместе с экипажем мобилизовали в Силы обороны. Также он опасается плавать в украинских территориальных водах из-за угрозы обстрела россиян.

Капитан ответил начальству, что готов взять курс куда угодно, кроме Украины. Пока уже больше недели судно стоит в порту Бургаса, его переместили на дальний причал, чтобы "Измаил" не мешал перевалке грузов на другие суда.

Судно "Измаил" принадлежит госпредприятию ЧАО "Украинское дунайское пароходство" (УДП), поэтому за стоянку в Бургасе будет платить Украина. На сегодняшний день долг превысил 15 тысяч евро и с каждым днем растет.

В настоящее время украинская сторона не комментировала инцидент.

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