Мобилизация в Украине: могут ли заблокировать банковскую карту за неявку в ТЦК

По словам адвоката Владимира Крекотня, когда военкомы считают, что вам надлежащим образом вручена повестка и вы не явились в назначенный день, то они принимают постановление о привлечении к административной ответственности.

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Все чаще встречаются случаи, когда военнообязанным, которые получили повестку, но не пришли в назначенное время в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), блокируют банковские карты. Но законна ли такая схема и как часто к ней прибегают военкоматы, рассказал адвокат Владимир Крекотень.

"Знали ли вы о том, что вам могут заблокировать банковскую карту за неявку в ТЦК по повестке, которую вы даже и не получали? К сожалению, такие случаи все чаще встречаются", — заявляет правозащитник.

Как действует схема: объяснение адвоката

По его словам, ТЦК считают, что бросив повестку в почтовый ящик, военкомы должным образом вызвали мужчину на определенный день и время.

Адвокат отметил, если вы не ежедневно проверяете ящик, то в нужный день в центр прийти не удастся, или же вы даже не будете знать об этой повестке.

Законны ли такие действия ТЦК и СП: детали

По словам Крекотня, когда ТЦК и СП считает, что вам надлежащим образом вручена повестка и вы не явились в назначенный день и время, они автоматически, с нарушением всех принципов и предписаний действующего законодательства, с нарушением вашего права на защиту и в ваше отсутствие, принимают постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа.

"Это постановление будет незаконным, поскольку, вынесено при отсутствии доказательств нарушения, а также с нарушением права на защиту лица, привлекаемого к административной ответственности. Но в ТЦК это никого не волнует", — объясняет адвокат.

Далее для исполнения постановление направляют в исполнительную службу. Исполнитель открывает производство и блокирует все счета человека, "даже если это единственный его источник для существования".

"Узнав об этом, вы бежите к исполнителю, там узнаете о причине блокировки счета и о "спасении". Вам говорят заплати штраф, расходы исполнительного производства и тогда все разблокируют, а производство закроют. И вы платите", — добавляет правозащитник.

Что делать, если вы попали в такую ситуацию

Владимир Крекотень не советует идти по пути "наименьшего сопротивления" и просто оплатить штраф, чтобы только быстрее разблокировать счет. Он отмечает, что таким образом вы признаете свою вину в совершении административного правонарушения, которого не совершали.

По словам эксперта, стоит обжаловать незаконное постановление о привлечении к административной ответственности.

Напомним, в Украине создадут "реестр уклонистов" и те, кто выехал за границу по фальшивым справкам, по возвращении домой столкнутся с юридическими проблемами. Однако эксперты считают, что наказать таких нарушителей в правовом поле будет практически невозможно.