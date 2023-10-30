"Ничего полезного не приносят": в 3-й ОШБр высказались о нардепах в военной форме (видео)

По словам замкомандира штурмовой бригады ВСУ Максима Жорина, большинство политиков посещают тренажерные залы, поэтому физические возможности позволяют отправиться на фронт и защищать родину.

Некоторые народные депутаты были бы намного полезнее на фронте, нежели в Верховной Раде, ведь имеют для этого все предпосылки. Такое мнение озвучил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в интервью для "5 канала", которое было опубликовано 30 октября.

По его словам, украинские политики регулярно посещают спортзалы, занимаются, а некоторые даже военную форму успели примерить, однако в армию идти не спешат, хотя могли бы принести на фронте намного больше пользы, чем сейчас.

"Дело в том, что меня немного раздражает, что эти люди пытаются создать образ, который ассоциирует их с тем, к чему они вообще не имеют отношения. Все разговоры про армию, фронт. Меня раздражает, что эти люди носят форму. Раздражает, что эти люди открывают рот по поводу ситуации на фронте, по поводу ситуации в обороне. Потому что они к этому не имеют никакого отношения и ничего для этого не сделали", — заявил Максим Жорин.

Отдельно заместитель командира Третьей штурмовой бригады отметил, что если у народных депутатов действительно есть желание стать привлеченными к войне, тогда они всегда могут подписать контракт и Максим Жорин готов их взять к себе в бригаду.

В то же время он добавил, что такая позиция относится далеко не ко всем политикам, ведь кто-то должен в этот момент находиться в Верховной Раде и принимать те или иные решения.

"Все очень просто. Я считаю, что ни в коем случае мы не должны мобилизовать в армию всю страну, всех гражданских, госслужащих и депутатов Верховной Рады. Я говорю лишь о тех, кто деструктивно не полезен на своих местах. Некоторых из них я действительно такими считаю, я считаю, что ничего полезного на тех местах, которые они сейчас занимают, они не приносят", — продолжил Максим Жорин.

Напомним, 24 октября сообщалось, что в Минцифры рассказали, будут ли украинцам отправлять повестки через "Дію". С помощью приложения граждане смогут проверить, включен ли военнообязанный в электронный реестр "Оберег". Однако информация о рассылке повесток через "Дію" является фейком.