Ракетный удар по Севастополю: ВСУ поразили ценные стратегические системы ПВО, – ВМФ (видео)

По словам спикера ВМФ ВСУ Дмитрия Плетенчука, речь может идти о системах дальнего радиуса действия, что имеет большое значение для освобождения Крыма.

Российские системы стратегического уровня, пораженные ВСУ в оккупированном Крыму в ночь на 30 октября, "имеют большую важность для общего построения ПВО и высокую стоимость". Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Свобода Live".

"Сейчас подтверждена только информация о самом факте поражения систем, и то, что это системы стратегического уровня. То есть мы можем из этого заключить, что это не какие-то полевые системы для прикрытия близкого радиуса действия или даже среднего. Что касается стратегических систем, то речь может идти о тех, которые имеют дальний радиус действия, большую важность для общего построения ПВО и высокую стоимость", – сказал он.

В Севастополе раздались четыре взрыва, дым видели в районе Севастопольского морского завода.

Плетенчук отметил, что на данный момент информация о взрыве в оккупированном Севастополе нуждается в подтверждении.

"Что касается поражения объектов ПВО – безотносительно типа систем и сопутствующих потерь – следует отметить, что подобные удары не наносятся по каким-то отдельным незначительным объектам, таким как "Панцирь-С", – добавил он.

По словам спикера, возможно были поражены системы дальнего радиуса действия, поражение которых имеет большее значение для освобождения оккупированного полуострова от российских войск.

Напомним, в ночь на 30 октября ВСУ ракетами атаковали полк ПВО РФ. Взрывы прозвучали в оккупированных Севастополе, Саках и Евпатории. Российские пропагандисты сообщили, что ВСУ выпустили по Севастополю восемь крылатых ракет Storm Shadow. По сообщениям росСМИ, все ракеты якобы были сбиты. При этом местные каналы опубликовали фото черного дыма над бухтой.

Ранее Фокус писал, что в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Россияне пожаловались на атаку морских дронов. В Минобороны РФ заявили об атаке двух безэкипажных катеров и о проведении комплекса противоминных и противодиверсионных мероприятий.