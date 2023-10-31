Российские оккупанты наступают на многих участках фронта, но без глобальных успехов, — DeepState

По словам аналитиков, ВС РФ сильно изматывают Силы обороны Украины своими атаками. Кроме того, они продолжают накапливать резервы.

Российские войска продолжают наступать на многих участках фронта, однако больших успехов не имеют. Об этом в отчете сообщили аналитики DeepState.

Сообщается, что ВС РФ сильно изматывают Силы обороны Украины своими атаками. Кроме того, они продолжают накапливать резервы.

"При этом всем враг параллельно пытается накопить резервы практически повсюду, таким образом увеличивая размер оккупационного гарнизона", — отметили аналитики.

Также в DeepState сообщили, что на протяжении 30 октября россияне пытались наступать на Авдеевку. Они хотели прорваться с юга города, также были штурмовые действия "в лоб". Однако успехов у них нет.

Бои за Авдеевку Фото: Deep State

Отмечается, что на Бахмутсокм направлении ВС РФ пытаются восстановить потерянное положение, продолжаются бои у Клищеевки и Андреевки. Также ВСУ имеют успех в районе Работино в Запорожской области. На Сватовском участке фронта россияне продолжают давление в лесу южнее Лимана Первого, имеют частичный успех.

Бои возле Бахмута Фото: DeepState

Напомним, что комбат ВСУ назвал основные причины затягивания войны. Так, по словам комбата третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Кухарчука, многие украинцы расслабились после освобождения Киевской области и не прикладывают должных усилий для приближения победы.