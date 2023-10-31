"Атаки без поддержки в лоб": в ISW объяснили, что такое "мясные штурмы" ВС РФ

В новом отчете говорится, что штурмовые отряды "Шторм-Z" на Авдеевском направлении и на южном фланге Бахмута зачастую уничтожаются за несколько дней активных действий и в среднем теряют от 40 до 70% личного состава.

Российские войска продолжают использовать штурмовые подразделения "Шторм-Z" для лобовых штурмов под руководством более профессиональной пехоты. Об этом сообщили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 30 октября говорится, что ВС РФ готовятся к проведению "мясных штурмов" под Авдеевкой. Российские источники сообщили, что речь идет о наступлении пехоты без прикрытия артиллерии.

Как отметил один из российских военкоров, когда два полка бок о бок проводят "мясные штурмы", шов между зонами ответственности обоих остается незащищенным и уязвимым для украинских контратак.

Другой военкор заявил, что штурмовые отряды "Шторм-Z" на Авдеевском направлении и на южном фланге Бахмута зачастую уничтожаются за несколько дней активных действий и в среднем теряют от 40 до 70%. Он также раскритиковал военную подготовку новобранцев и нежелание командования учитывать это при постановке задач.

По словам военкора, "Шторм-Z" часто вводятся в бой до проведения разведки или установления связи с соседними подразделениями и обычно с трудом эвакуируют раненых. Артиллерия их не прикрывает, а потому они несут высочайшие потери.

Еще один военкор заявил, что эти факторы способствуют тому, что военнослужащие "Шторм-Z" превращаются в "мусор" еще до того, как достигают хоть каких-то результатов.

Напомним, что командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский 30 октября рассказал, что ВС РФ применяют под Купянском химическое оружие. По его словам, применение запрещенного на поле боя оружия фиксируется вторые сутки подряд. У украинских защитников начинает затрудняться дыхание и появляются ожоги.

Также командующий ССО генерал-майор Виктор Хоренко рассказал, к каким "громким" атакам его бойцы приложили руку. В новогоднюю ночь российское войско потеряло в Макеевке несколько сотен своих бойцов. Как выяснилось, к этой и некоторым другим "внезапным потерям" ВС РФ были причастны ССО.