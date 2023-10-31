Потери ВС РФ превысили 300 тысяч человек, — Генштаб ВСУ (инфографика)

По данным командования, Россия за время полномасштабного вторжения потеряла более 5200 танков, более 9800 боевых бронированных машин и почти 9600 единиц автомобильной техники.

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или обороны за последние сутки на фронте ликвидировали 870 российских военных. Об этом сообщает утром 31 октября Генеральный штаб ВСУ.

По состоянию на 615-е сутки с начала вторжения врага лишили еще 148 единиц военной техники и вооружения.

Как отмечают в Генштабе ВСУ, в течение прошлого понедельника Силы обороны уничтожили 29 российских боевых бронированных машин, 25 артиллерийских системе 21 танк.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили 10 реактивных систем залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 35 единиц автотехники и автоцистерн, две — спецтехники войск Российской Федерации.

В небе защитники сбили 21 вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Общие потери противника в войне с Украиной

Как отметили в Генштабе ВСУ, за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 300 810 своих военных.

Кроме того, Силы обороны в целом уничтожили 9804 российских боевых бронированных машин, 7227 артиллерийских систем и 5211 танков.

Также в целом украинские воины "демилитаризовали" 844 реактивных систем залпового огня, 562 средства противовоздушной обороны, 9590 единиц автотехники и автоцистерн и 1016 единиц спецтехники войск РФ.

В Генштабе ВСУ добавили, что в целом наши защитники сбили 5440 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня и 1546 крылатых ракет.

С начала полномасштабной войны армию страны-агрессора также лишили 324 вертолетов, 321 самолета, 20 кораблей/катеров и подводную лодку.

Напомним, аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 30 октября сообщили, что Вооруженные Силы Украины расширили свою зону контроля на левом берегу Днепра в Херсонской области.