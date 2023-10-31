"Позор из-за замалчивания зверств": посол Израиля пристыдил ООН звездой Давида (видео)

Израиль продолжит борьбу с террористами ХАМАС, которые действуют как нацисты, заявил израильский дипломат. При этом он пришел на заседание ООН с желтой звездой Давида, которой нацисты "обозначали" евреев во времена Второй мировой войны.

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан пришел на заседание международной организации, прикрепив на одежду желтую звезду Давида. Дипломат сравнил реакцию на нападение ХАМАС с действиями нацистов в Германии и заявил, что Израиль не прекратит борьбу с террористами. Об этом опубликовал сообщение с коротким видео в соцсети X (ранее — Twitter).

Эрдан объяснил, что террористы ХАМАС — это нацисты, в ответ на зверства которых ООН промолчала. Также напомнил, что израильтяне после Холокоста поклялись, что "никогда снова" не допустят истребления своего народа. Поэтому Армия обороны Израиля не прекратит огонь и "мы будем продолжать до уничтожения ХАМАС, чтобы такие жестокости никогда больше не повторились".

Война в Израиле: детали

Отметим, 27 октября на Генеральной ассамблее ООН приняли резолюцию по войне в Израиле. В резолюции призвали ЦАХАЛ прекратить боевые действия против террористов ХАМАС. При этом "забыли" вспомнить о действиях ХАМАС, которые 7 октября убили 1400 человек и еще 200 захватили в заложники.

На таблице с результатами голосования видно, что Украина воздержалась от голосования, а США голосовали против.

Голосование по резолюции ООН о Газе Фото: пресс-служба ООН

Между тем незадолго до того была попытка принять резолюцию Совбеза ООН. Сначала на решение наложил вето представитель США, поскольку в тексте в очередной раз не упомянули об атаке ХАМАС и праве Израиля на защиту. После этого была заблокирована резолюция, которая содержала нужные тезисы — в этом случае к блокированию присоединились Китай, Россия и ОАЭ.

После атаки ХАМАС 7 октября Армия Израиля начала наземную операцию по уничтожению террористов в Секторе Газа. Первые несколько недель продолжалась подготовка, во время которой наносились ракетные удары по местам базирования ХАМАС. Когда наземная операция началась, вперед двинулись бронемашины ЦАХАЛ: СМИ сообщили о перерезании основной транспортной артерии Газы.

Напоминаем, после голосования в ООН по Газе в Израиле отменили выдачу виз представителям этой международной организации. Тем временем в США готовятся к голосованию по выделению помощи израильтянам: республиканцы предлагают разделить финансовые пакеты Украины и Израиля.