Саудовская Аравия привела армию в состояние повышенной готовности, — Bloomberg

Журналисты отмечают, что четверо саудовских солдат погибли в бою в горной провинции Джазан на границе с Йеменом.

Армию Саудовской Аравии привели в состояние повышенной боевой готовности после столкновений с военизированной группировкой из Йемена "Ансар Аллах" (хуситы), которых поддерживает Иран. Об этом сообщает агенство Bloomberg.

"Четверо саудовских солдат погибли в бою с хуситами в горной юго-западной провинции Джазан на границе с Йеменом", — рассказали источники издания.

Последний инцидент произошел на фоне конфликта Израиля и ХАМАС, который усиливает напряжение в регионе.

Хуситы запустили крылатые ракеты: детали

Столкновения на границе Йемена и Саудовской Аравии сопровождались запуском хуситами крылатых ракет и беспилотников по Израилю 19 октября, которые, по словам Пентагона, были перехвачены американским эсминцем в Красном море.

Согласно словам источников издания, одна из этих ракет также была перехвачена средствами ПВО Саудовской Аравии и упала на территорию страны.

Конфликт между Саудовской Аравией и хуситами: что известно

По данным Bloomberg, до эскалации на Ближнем Востоке обе стороны были близки, чтобы заключить мирное соглашение.

Саудовская Аравия резко критиковала израильские авиаудары по Газе, палестинскому анклаву, которым руководит ХАМАС. Утром 7 октября боевики ХАМАС, которые дислоцируются в Секторе Газа, нанесли массированный ракетный удар по Израилю.

Тогда в Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ, заявили о проникновении боевиков из Сектора Газа на территорию страны. Кроме этого, вероятно, была попытка проникнуть в страну через море в районе Ашкелона.

Напомним, 10 мая с территории Ливана в направлении юга Израиля было выпущено более сотни ракет, в результате чего жители израильских городов, граничащих с Сектором Газа и Тель-Авива, слышали сигналы воздушной тревоги. По стране тогда было выпущено более 170 ракет.