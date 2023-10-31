Без военных баз: США договорились о формате размещения своих войск в Финляндии, — СМИ

Для размещения американского контингента финская сторона предоставит несколько сухопутных, морских и военно-воздушных баз. Но находиться и действовать на территории Финляндии они будут временно.

Власти Финляндии завершили переговоры с американской стороной по вопросу сотрудничества в сфере обороны (Defence Cooperation Agreement, DCA). Согласно договоренностям, войска США смогут действовать на территории Финляндии, но создание постоянных американских военных баз не предусмотрено. Об этом 30 октября сообщило издание Yle.

Согласно источникам издания, американские войска могут находиться и действовать на территории Финляндии временно. Таким образом в Хельсинки надеются укрепить обороноспособность страны.

"Финская сторона разрешит США использовать несколько финских гарнизонов или военных баз. Речь идет о сухопутных, морских и военно-воздушных зонах", — отмечено в публикации.

Также сообщается, что предварительные соглашения были достигнуты еще несколько назад, однако переговоры по этому вопросу начались только после российского полномасштабного вторжения в Украину.

При этом текст соглашения на данный момент является секретным и его содержание пока не доступно для публикации, уточнили журналисты.

Также было отмечено, что подобные договоренности у Вашингтона есть с 20 странами, и на сегодняшний день переговоры о размещении американского контингента ведутся с Швецией.

Ранее сообщалось, что Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о готовности к диалогу с российским президентом Владимиром Путиным. Журналисты издания Yle 19 октября сообщили, что финский лидер готов к переговорам с Кремлем, если это будет способствовать достижению в мира в Украине.